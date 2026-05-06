Укрзализныця установит более 800 модульных укрытий из-за роста числа атак
"Укрзализныця" развертывает более 800 модульных укрытий в связи с атаками РФ. Одно из них в Харьковской области спасло машинистку во время удара дрона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании.
"Из-за роста атак на железную дорогу Укрзализныця усиливает защиту работников — по всей стране разворачивает сеть мобильных укрытий. Их изготавливают собственными силами на предприятиях компании", — говорится в сообщении.
В первую очередь такие укрытия устанавливают в наиболее опасных местах: возле критически важных объектов, обеспечивающих движение поездов, а также на станциях, где нет стационарных укрытий.
Такие укрытия позволяют быстро спрятаться во время тревоги и защищают от осколков во время обстрелов. И это не теория — вчера такое укрытие в Харьковской области спасло жизнь проводнице, которая вовремя эвакуировалась в него после сообщения об опасности. Вагон был полностью уничтожен вражеским дроном.
Эта инициатива является частью Плана устойчивости Укрзализныци, чтобы даже в сложных условиях обеспечивать непрерывное движение и максимально защищать людей.
Напомним, только с начала года зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру.
