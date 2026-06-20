НМТ-2026: випускник зі Львова отримав по 200 балів з усіх чотирьох предметів. ФОТО

Випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук продемонстрував винятковий результат на національному мультипредметному тесті 2026 року. Він набрав по 200 балів з усіх чотирьох предметів, ставши одним із найуспішніших учасників нинішньої вступної кампанії.

Про досягнення школяра повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24tv.ua.

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По 200 балів з кожного предмета

За словами посадовця, такий результат став наслідком багаторічної підготовки та наполегливої роботи учня.

Як зазначається, Гащук складав НМТ з української мови, історії України, математики та хімії. У кожному з цих предметів випускник отримав найвищий можливий результат - 200 балів.

"Просто неймовірний результат! А за ним - роки наполегливої та самовідданої роботи. Вітаємо і пишаємось!" - написав Закалюк.

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Випускник навчався у ліцеї "Гроно" Львівської міської ради. У закладі освіти пишаються досягненням школяра та очікують на завершення додаткової сесії НМТ, щоб остаточно підбити підсумки цьогорічного тестування.

Ще один майже максимальний результат показали на Волині

Ще один високий результат показав випускник Горохівського ліцею №1 імені Івана Франка на Волині Ілля Обозовський. Він отримав по 200 балів з української мови, математики та біології, а історію України склав на 197 балів.

Таким чином, його загальний результат становив 797 балів із 800 можливих.

Водночас у Львові учні, які демонструють найвищі результати на НМТ, можуть отримати фінансову винагороду від міста. За 400 балів випускникам виплачують 10 тисяч гривень, за 600 балів – 20 тисяч гривень, а за максимальний результат у 800 балів передбачена винагорода 30 тисяч гривень.

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Такі результати випускників показують, що навіть в умовах війни українські школярі продовжують досягати високих академічних результатів і успішно готуватися до вступу.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні лише троє учасників склали НМТ на 800 балів - тобто отримали по 200 балів із чотирьох предметів. Ще 31 випускник отримав максимальні 600 балів за три дисципліни.