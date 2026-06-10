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Новини НМТ-2026
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Математика має лишатися обов’язковим предметом на НМТ, - освітня омбудсменка Лещик

Чи буде математика на НМТ

Освітня омбудсменка України Надія Лещик висловила думку, що математику варто й надалі залишати обов’язковою складовою національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи залишиться математика обов'язковим предметом на НМТ?

Щодо вилучення математики, Лещик зазначила: "Моя позиція - проти. Математика формує базові когнітивні навички та аналітичне мислення. Україні вже зараз і в майбутньому потрібні фахівці для економіки, інфраструктури та оборонного комплексу, а професії в цих сферах тримаються на точних науках. Вилучення математики з НМТ лише приховає та поглибить кризу математичної (не)грамотності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Математика на вибір: у ВР зареєстрували законопроєкт про новий формат НМТ

Поділ тестування

На її думку, розділити тестування на декілька днів у західних областях реально, а от у прикордонних регіонах, регіонах, наближених до зони бойових дій, неможливо.

"Поділ НМТ на декілька днів збільшує ризики небезпеки (поїздки) та/або фінансові витрати (найм житла) для абітурієнтів з цих регіонів та відповідно ускладнює доступ до вищої освіти. Поділ також створить проблеми для дітей, які перебувають за кордоном, бо це також доїзд, логістика, вартість проїзду, проживання. Тому так, в умовах війни під час НМТ усі зазнають незручностей. Поділ на декілька днів поставить у нерівні умови дітей з різних регіонів. Тому не варто", -додала освітня омбудсменка.

Також читайте: Математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ, - Свириденко

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іспити (125) математика (32) освітній омбудсман (2) НМТ (3)
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Топ коментарі
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У когось пєчалька буде.
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10.06.2026 09:37 Відповісти
+1
Слуги урода створили проблему на рівному місці, отримали по рукам, а тепер піаряться на тому що потужно залишають математику в НМТ.
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10.06.2026 10:01 Відповісти
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В команді Зеленського є розумна людина? Дивно.
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10.06.2026 10:02 Відповісти
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У когось пєчалька буде.
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10.06.2026 09:37 Відповісти
освітня омбудсменка Лещик

це п*здець!
у нас і таке є?

а, що захищає оце зелене недолуге?
освіту?
освітян?
школоту, студентів?
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10.06.2026 09:48 Відповісти
Чи не краще іноземну,щоб пізніше було легше адаптуватись закордоном?
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10.06.2026 09:48 Відповісти
Можна інакше!
Пісьмова відмова від математики на НМТ, з забороною/відмовою від вступу до будь-яких ВНЗ. Залишити можливість середніх мистецьких/гуманітарних закладів.
Широке поле можливостей! Від артистів до письмеників/поетів,скульпторів і бібліотекарів громаських закладів!
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10.06.2026 09:55 Відповісти
Ідіоти. ***** ваша маташа тим хто поступає на гуманітарні направлення?
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10.06.2026 10:01 Відповісти
Ви праві, рабам і думати не треба, аби пайку отримати… і пам'ятати про «доброчесних» кабміндічів з «шламбаумами», з династій у Козині!! Нехай там на них і батрачать за їжу??? Навчили до десяти рахувати, і диплом одразу видавати, це ж не діти чернишова, галущенка, зеленського, стефанчуків, …. А оті Українці!!
Милованов і свириденко, як «вчьониї» остєпєньониї, з ким потім учительствувати будуть, за гроші?
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10.06.2026 10:30 Відповісти
Щоб впевнитись, що людина не дебіл.
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10.06.2026 10:47 Відповісти
Слуги урода створили проблему на рівному місці, отримали по рукам, а тепер піаряться на тому що потужно залишають математику в НМТ.
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10.06.2026 10:01 Відповісти
В команді Зеленського є розумна людина? Дивно.
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10.06.2026 10:02 Відповісти
Не розумна, притомна.
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10.06.2026 10:04 Відповісти
 
 