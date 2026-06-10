Математика має лишатися обов’язковим предметом на НМТ, - освітня омбудсменка Лещик

Освітня омбудсменка України Надія Лещик висловила думку, що математику варто й надалі залишати обов’язковою складовою національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи залишиться математика обов'язковим предметом на НМТ?

Щодо вилучення математики, Лещик зазначила: "Моя позиція - проти. Математика формує базові когнітивні навички та аналітичне мислення. Україні вже зараз і в майбутньому потрібні фахівці для економіки, інфраструктури та оборонного комплексу, а професії в цих сферах тримаються на точних науках. Вилучення математики з НМТ лише приховає та поглибить кризу математичної (не)грамотності".

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Поділ тестування

На її думку, розділити тестування на декілька днів у західних областях реально, а от у прикордонних регіонах, регіонах, наближених до зони бойових дій, неможливо.

"Поділ НМТ на декілька днів збільшує ризики небезпеки (поїздки) та/або фінансові витрати (найм житла) для абітурієнтів з цих регіонів та відповідно ускладнює доступ до вищої освіти. Поділ також створить проблеми для дітей, які перебувають за кордоном, бо це також доїзд, логістика, вартість проїзду, проживання. Тому так, в умовах війни під час НМТ усі зазнають незручностей. Поділ на декілька днів поставить у нерівні умови дітей з різних регіонів. Тому не варто", -додала освітня омбудсменка.

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