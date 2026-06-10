Математика должна оставаться обязательным предметом на НМТ, - образовательный омбудсмен Лещик
Омбудсмен по вопросам образования Украины Надежда Лещик высказала мнение, что математику следует и в дальнейшем оставлять обязательным компонентом национального мультипредметного теста (НМТ).
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Останется ли математика обязательным предметом на НМТ?
Относительно исключения математики Лещик отметила: "Моя позиция - против. Математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление. Украине уже сейчас и в будущем нужны специалисты для экономики, инфраструктуры и оборонного комплекса, а профессии в этих сферах держатся на точных науках. Исключение математики из НМТ лишь скроет и усугубит кризис математической (не)грамотности".
Разделение тестирования
По ее мнению, разделить тестирование на несколько дней в западных областях реально, а вот в приграничных регионах, регионах, приближенных к зоне боевых действий, невозможно.
"Разделение НМТ на несколько дней увеличивает риски опасности (поездки) и/или финансовые расходы (аренда жилья) для абитуриентов из этих регионов и, соответственно, затрудняет доступ к высшему образованию. Разделение также создаст проблемы для детей, находящихся за границей, потому что это также дорога, логистика, стоимость проезда, проживания. Поэтому да, в условиях войны во время НМТ все испытывают неудобства. Разделение на несколько дней поставит в неравные условия детей из разных регионов. Поэтому не стоит", - добавила омбудсмен по вопросам образования.
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це п*здець!
у нас і таке є?
а, що захищає оце зелене недолуге?
освіту?
освітян?
школоту, студентів?
Пісьмова відмова від математики на НМТ, з забороною/відмовою від вступу до будь-яких ВНЗ. Залишити можливість середніх мистецьких/гуманітарних закладів.
Широке поле можливостей! Від артистів до письмеників/поетів,скульпторів і бібліотекарів громаських закладів!
Милованов і свириденко, як «вчьониї» остєпєньониї, з ким потім учительствувати будуть, за гроші?