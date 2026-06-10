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Новости НМТ-2026
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Математика должна оставаться обязательным предметом на НМТ, - образовательный омбудсмен Лещик

Будет ли математика на НМТ

Омбудсмен по вопросам образования Украины Надежда Лещик высказала мнение, что математику следует и в дальнейшем оставлять обязательным компонентом национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Останется ли математика обязательным предметом на НМТ?

Относительно исключения математики Лещик отметила: "Моя позиция - против. Математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление. Украине уже сейчас и в будущем нужны специалисты для экономики, инфраструктуры и оборонного комплекса, а профессии в этих сферах держатся на точных науках. Исключение математики из НМТ лишь скроет и усугубит кризис математической (не)грамотности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Математика на выбор: в ВР зарегистрировали законопроект о новом формате НМТ

Разделение тестирования

По ее мнению, разделить тестирование на несколько дней в западных областях реально, а вот в приграничных регионах, регионах, приближенных к зоне боевых действий, невозможно.

"Разделение НМТ на несколько дней увеличивает риски опасности (поездки) и/или финансовые расходы (аренда жилья) для абитуриентов из этих регионов и, соответственно, затрудняет доступ к высшему образованию. Разделение также создаст проблемы для детей, находящихся за границей, потому что это также дорога, логистика, стоимость проезда, проживания. Поэтому да, в условиях войны во время НМТ все испытывают неудобства. Разделение на несколько дней поставит в неравные условия детей из разных регионов. Поэтому не стоит", - добавила омбудсмен по вопросам образования.

Читайте также: Математика и в дальнейшем будет обязательным предметом на НМТ, - Свириденко

Автор: 

экзамены (156) математика (36) образовательный омбудсмен (2) НМТ (1)
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Топ комментарии
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У когось пєчалька буде.
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10.06.2026 09:37 Ответить
+1
Слуги урода створили проблему на рівному місці, отримали по рукам, а тепер піаряться на тому що потужно залишають математику в НМТ.
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10.06.2026 10:01 Ответить
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В команді Зеленського є розумна людина? Дивно.
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10.06.2026 10:02 Ответить
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У когось пєчалька буде.
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10.06.2026 09:37 Ответить
освітня омбудсменка Лещик

це п*здець!
у нас і таке є?

а, що захищає оце зелене недолуге?
освіту?
освітян?
школоту, студентів?
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10.06.2026 09:48 Ответить
Чи не краще іноземну,щоб пізніше було легше адаптуватись закордоном?
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10.06.2026 09:48 Ответить
Можна інакше!
Пісьмова відмова від математики на НМТ, з забороною/відмовою від вступу до будь-яких ВНЗ. Залишити можливість середніх мистецьких/гуманітарних закладів.
Широке поле можливостей! Від артистів до письмеників/поетів,скульпторів і бібліотекарів громаських закладів!
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10.06.2026 09:55 Ответить
Ідіоти. ***** ваша маташа тим хто поступає на гуманітарні направлення?
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10.06.2026 10:01 Ответить
Ви праві, рабам і думати не треба, аби пайку отримати… і пам'ятати про «доброчесних» кабміндічів з «шламбаумами», з династій у Козині!! Нехай там на них і батрачать за їжу??? Навчили до десяти рахувати, і диплом одразу видавати, це ж не діти чернишова, галущенка, зеленського, стефанчуків, …. А оті Українці!!
Милованов і свириденко, як «вчьониї» остєпєньониї, з ким потім учительствувати будуть, за гроші?
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10.06.2026 10:30 Ответить
Щоб впевнитись, що людина не дебіл.
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10.06.2026 10:47 Ответить
Слуги урода створили проблему на рівному місці, отримали по рукам, а тепер піаряться на тому що потужно залишають математику в НМТ.
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10.06.2026 10:01 Ответить
В команді Зеленського є розумна людина? Дивно.
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10.06.2026 10:02 Ответить
Не розумна, притомна.
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10.06.2026 10:04 Ответить
 
 