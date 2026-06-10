Математика должна оставаться обязательным предметом на НМТ, - образовательный омбудсмен Лещик

Омбудсмен по вопросам образования Украины Надежда Лещик высказала мнение, что математику следует и в дальнейшем оставлять обязательным компонентом национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Останется ли математика обязательным предметом на НМТ?

Относительно исключения математики Лещик отметила: "Моя позиция - против. Математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление. Украине уже сейчас и в будущем нужны специалисты для экономики, инфраструктуры и оборонного комплекса, а профессии в этих сферах держатся на точных науках. Исключение математики из НМТ лишь скроет и усугубит кризис математической (не)грамотности".

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Разделение тестирования

По ее мнению, разделить тестирование на несколько дней в западных областях реально, а вот в приграничных регионах, регионах, приближенных к зоне боевых действий, невозможно.

"Разделение НМТ на несколько дней увеличивает риски опасности (поездки) и/или финансовые расходы (аренда жилья) для абитуриентов из этих регионов и, соответственно, затрудняет доступ к высшему образованию. Разделение также создаст проблемы для детей, находящихся за границей, потому что это также дорога, логистика, стоимость проезда, проживания. Поэтому да, в условиях войны во время НМТ все испытывают неудобства. Разделение на несколько дней поставит в неравные условия детей из разных регионов. Поэтому не стоит", - добавила омбудсмен по вопросам образования.

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