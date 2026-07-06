Двоє випускників в Україні склали НМТ на максимальні 800 балів, - УЦОЯО

Двоє учасників національного мультипредметного тесту у 2026 році отримали максимальні 200 балів з усіх чотирьох предметів, набравши загалом 800 балів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

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Для участі в основних сесіях НМТ зареєструвалися 354 463 особи. Із них 336 737 проходили тестування в Україні, ще 17 726 – за кордоном. Участь в основних сесіях, які тривали з 20 травня до 25 червня, взяли 324 284 учасники, або понад 91% від зареєстрованих.

Прохідний поріг із чотирьох предметів подолали 275 934 вступники, що становить 85,09% від усіх учасників. В УЦОЯО зазначають, що цей показник залишається стабільним порівняно з попередніми роками.

Максимальні 200 балів хоча б з одного предмета отримали 3671 учасник. Ще 259 вступників набрали по 200 балів із двох предметів, а 28 – одразу з трьох.

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Найбільше максимальних результатів зафіксовано з англійської мови – 2164, математики – 1145 та історії України – 364. Також 200-бальні результати отримали учасники з української мови, української літератури, фізики, хімії, біології, географії, французької, німецької та іспанської мов.

Водночас 14,83% учасників не подолали мінімальний поріг хоча б з одного предмета. Серед цьогорічних випускників шкіл цей показник становить 12,96%.

В УЦОЯО наголосили, що наведена статистика ще не є остаточною, оскільки попереду додаткова сесія НМТ-2026. Крім того, у Міністерстві освіти і науки повідомили, що найпопулярнішим предметом за вибором стала англійська мова, яку обрали 31,49% учасників, майже зрівнялася з нею географія – 31,22%.

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