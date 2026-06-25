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Новини НМТ-2026
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Лубінець закликав знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130

Лубінець пропонує знизити прохідний бал НМТ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки з пропозиціями змінити правила проведення національного мультипредметного тесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у Фейсбуці.

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Омбудсман пропонує знизити прохідний бал

Лубінець зазначив, що лише у червні отримав 21 скаргу щодо проблем під час складання НМТ.

У зверненні до уряду та МОН він запропонував врахувати умови проведення тестування під час війни та позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного бала для конкурсного відбору зі 150 до 130.

Також омбудсман закликав повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань і забезпечити оприлюднення тестів та правильних відповідей після завершення НМТ.

Окремо він запропонував врегулювати проходження тестування дітьми, які перебувають у місцях несвободи.

Також читайте: Математика має лишатися обов’язковим предметом на НМТ, - освітня омбудсменка Лещик

Лубінець заявив про порушення права на освіту

За словами омбудсмана, під час цьогорічної вступної кампанії виникли численні проблеми через повітряні тривоги, технічні збої та неналежні умови в екзаменаційних центрах.

Він навів приклад Одеси, де через повітряні тривоги учасники НМТ понад 13 годин перебували в екзаменаційному центрі.

Крім того, Лубінець повідомив, що зафіксував порушення права на освіту шістьох дітей, які перебували у слідчому ізоляторі, а загалом в Україні, за його словами, у таких умовах перебувають 152 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Складання НМТ розтягнулося на майже 13 годин через тривоги в Одеській області, - Лубінець

Автор: 

Лубінець Дмитро (734) НМТ (6)
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Топ коментарі
+2
Треба зменшити кількість вузів в два рази . А тупих і так багато .
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25.06.2026 12:56 Відповісти
+2
Бажання ректорів другосортних вишів цілком зрозуміло- їх багато, корито стало менше, а жрати хочеться усім. 130 балів на медиціну- це треш, це учні нижче середнього у класі. Але для другосортних вишів- це гроші за закриті сесіїї+ гроші з бюджету, за дурних студентів. Коли підвищили до 150 балів на мед,спеціальності, з'явилась надія, що хоч відсіють бездар, але не довго музика іграла.Лікарів потрібна не кількість, а якість. Кількість бездар підвищує кількість пацієнтів, тому що вони втрачають час.
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25.06.2026 13:20 Відповісти

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