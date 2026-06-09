Складання НМТ розтягнулося на майже 13 годин через тривоги в Одеській області, - Лубінець

На Одещині повітряна тривога фактично зірвала проведення національного мультимедійного тесту.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

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"До нашого Представництва в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів.

Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей", - наголосив Лубінець.

Учасники тестування розповіли, що увесь цей час їм не давали доступу до води та харчування.

Зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле.

"Окремо — ситуація з дітьми-сиротами, які фактично залишилися повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в центрі тестування.



Згодом, завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі. Також небайдужість і принцип "чужих дітей не буває" дозволили хоча б якось забезпечити водою та їжею дітей-сиріт і тих, чиї батьки не змогли це привезти", - розповів омбудсмен.

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Після такого діти повідомляли про виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання.

"Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання.

За наявною інформацією, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ — без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться.

Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур", - підсумував він.

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