Сдача НМТ растянулась почти на 13 часов из-за тревог в Одесской области, - Лубинец
В Одесской области воздушная тревога фактически сорвала проведение национального мультимедийного теста.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов.
"В наше представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров.
Помещение, где проводили НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярных воздушных тревог. Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до около 22:00 - более 13 часов непрерывного стресса для детей", - подчеркнул Лубинец.
Участники тестирования рассказали, что все это время им не давали доступа к воде и питанию.
Связь с родителями была существенно ограничена. Обратиться могли лишь отдельные дети, которым стало плохо.
"Отдельно стоит отметить ситуацию с детьми-сиротами, которые фактически остались полностью без какой-либо поддержки во время многочасового пребывания в центре тестирования.
Впоследствии, благодаря личной инициативе учителей и родителей, участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде. Также неравнодушие и принцип "чужих детей не бывает" позволили хотя бы как-то обеспечить водой и едой детей-сирот и тех, чьи родители не смогли это привезти", - рассказал омбудсмен.
После этого дети сообщали о физическом истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задания.
"Последние блоки выполнялись в состоянии крайней усталости. Это ставит под сомнение объективность результатов, равенство условий для всех участников и саму справедливость оценивания.
По имеющейся информации, участникам предложили дополнительную сессию НМТ - без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится.
Это недопустимый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, которое не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей. Такая организация тестирования недопустима и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур", - подытожил он.
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