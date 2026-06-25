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Новости НМТ-2026
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Лубинец призвал снизить проходной балл НМТ с 150 до 130

Лубинец предлагает снизить проходной балл НМТ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Кабинету министров и Министерству образования и науки с предложениями изменить правила проведения национального мультипредметного теста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в Facebook.

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Омбудсмен предлагает снизить проходной балл

Лубинец отметил, что только в июне получил 21 жалобу о проблемах во время сдачи НМТ.

В обращении к правительству и МОН он предложил учесть условия проведения тестирования в условиях войны и позицию ректоров относительно целесообразности снижения проходного балла для конкурсного отбора со 150 до 130.

Также омбудсман призвал вернуть право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ.

Отдельно он предложил урегулировать вопрос о прохождении тестирования детьми, находящимися в местах лишения свободы.

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Лубинец заявил о нарушении права на образование

По словам омбудсмена, во время вступительной кампании этого года возникли многочисленные проблемы из-за воздушных тревог, технических сбоев и ненадлежащих условий в экзаменационных центрах.

Он привел пример Одессы, где из-за воздушных тревог участники НМТ более 13 часов находились в экзаменационном центре.

Кроме того, Лубинец сообщил, что зафиксировал нарушение права на образование шестерых детей, находившихся в следственном изоляторе, а в целом в Украине, по его словам, в таких условиях находятся 152 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сдача НМТ растянулась почти на 13 часов из-за тревог в Одесской области, - Лубинец

Автор: 

Лубинец Дмитрий (597) НМТ (6)
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Топ комментарии
+4
Треба зменшити кількість вузів в два рази . А тупих і так багато .
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25.06.2026 12:56 Ответить
+3
Бажання ректорів другосортних вишів цілком зрозуміло- їх багато, корито стало менше, а жрати хочеться усім. 130 балів на медиціну- це треш, це учні нижче середнього у класі. Але для другосортних вишів- це гроші за закриті сесіїї+ гроші з бюджету, за дурних студентів. Коли підвищили до 150 балів на мед,спеціальності, з'явилась надія, що хоч відсіють бездар, але не довго музика іграла.Лікарів потрібна не кількість, а якість. Кількість бездар підвищує кількість пацієнтів, тому що вони втрачають час.
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25.06.2026 13:20 Ответить
+1
А цей тут до чого? Більше справ нема?
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25.06.2026 12:49 Ответить

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