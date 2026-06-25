Лубинец призвал снизить проходной балл НМТ с 150 до 130
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Кабинету министров и Министерству образования и науки с предложениями изменить правила проведения национального мультипредметного теста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в Facebook.
Омбудсмен предлагает снизить проходной балл
Лубинец отметил, что только в июне получил 21 жалобу о проблемах во время сдачи НМТ.
В обращении к правительству и МОН он предложил учесть условия проведения тестирования в условиях войны и позицию ректоров относительно целесообразности снижения проходного балла для конкурсного отбора со 150 до 130.
Также омбудсман призвал вернуть право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ.
Отдельно он предложил урегулировать вопрос о прохождении тестирования детьми, находящимися в местах лишения свободы.
Лубинец заявил о нарушении права на образование
По словам омбудсмена, во время вступительной кампании этого года возникли многочисленные проблемы из-за воздушных тревог, технических сбоев и ненадлежащих условий в экзаменационных центрах.
Он привел пример Одессы, где из-за воздушных тревог участники НМТ более 13 часов находились в экзаменационном центре.
Кроме того, Лубинец сообщил, что зафиксировал нарушение права на образование шестерых детей, находившихся в следственном изоляторе, а в целом в Украине, по его словам, в таких условиях находятся 152 ребенка.
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