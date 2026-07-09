Майже 15% не склали НМТ: у Центрі оцінювання якості освіти назвали причини

В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали ключові фактори зростання частки учасників, які не змогли скласти НМТ у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

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Чому більше учасників не подолали поріг

У 2026 році частка тих, хто не набрав мінімально необхідну кількість балів хоча б з одного предмета, становить 14,83%. Це більше, ніж торік, коли показник був 13,51%. У 2024 році він становив 14,38%.

Основна сесія НМТ тривала з 20 травня до 25 червня. У ній взяли участь 324 284 особи, що становить понад 91,49% від зареєстрованих.

"Це є наслідком низки факторів, а не просто свідченням складніших завдань чи лінощів дітей. Такі показники можна пов’язати із сукупним впливом тривалих освітніх криз — пандемії та повномасштабної війни", — пояснила Вакуленко.

Вона зазначила, що через повітряні тривоги, блекаути та інші обставини учні втратили значну кількість навчальних годин.

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Хто частіше не складає тест

За словами Вакуленко, більша частка тих, хто не долає поріг, припадає на випускників минулих років.

У 2026 році на основні сесії зареєструвалися 102 955 таких учасників і 251 508 випускників поточного року. У 2025 році ці показники становили відповідно 80 561 та 236 530 осіб.

Вона також зазначила, що тривале дистанційне навчання вплинуло на мотивацію учнів і їхню здатність до самоорганізації.

Водночас у центрі наголосили, що складність тестових завдань залишається однаковою для різних сесій, тому зростання частки тих, хто не склав НМТ, не пов’язане зі зміною рівня тестів.

Раніше повідомлялося, що цього року двоє учасників національного мультипредметного тесту у 2026 році отримали максимальні 200 балів з усіх чотирьох предметів, набравши загалом 800 балів. Ще 259 вступників набрали по 200 балів із двох предметів, а 28 – одразу з трьох.

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