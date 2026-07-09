УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15400 відвідувачів онлайн
Новини Освіта в Україні
815 15

Майже 15% не склали НМТ: у Центрі оцінювання якості освіти назвали причини

В УЦОЯО пояснили чому більше учасників не склали НМТ

В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали ключові фактори зростання частки учасників, які не змогли скласти НМТ у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому більше учасників не подолали поріг

У 2026 році частка тих, хто не набрав мінімально необхідну кількість балів хоча б з одного предмета, становить 14,83%. Це більше, ніж торік, коли показник був 13,51%. У 2024 році він становив 14,38%.

Основна сесія НМТ тривала з 20 травня до 25 червня. У ній взяли участь 324 284 особи, що становить понад 91,49% від зареєстрованих.

"Це є наслідком низки факторів, а не просто свідченням складніших завдань чи лінощів дітей. Такі показники можна пов’язати із сукупним впливом тривалих освітніх криз — пандемії та повномасштабної війни", — пояснила Вакуленко.

Вона зазначила, що через повітряні тривоги, блекаути та інші обставини учні втратили значну кількість навчальних годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До світового рейтингу-2026 увійшла рекордна кількість українських вишів

Хто частіше не складає тест

За словами Вакуленко, більша частка тих, хто не долає поріг, припадає на випускників минулих років.

У 2026 році на основні сесії зареєструвалися 102 955 таких учасників і 251 508 випускників поточного року. У 2025 році ці показники становили відповідно 80 561 та 236 530 осіб.

Вона також зазначила, що тривале дистанційне навчання вплинуло на мотивацію учнів і їхню здатність до самоорганізації.

Водночас у центрі наголосили, що складність тестових завдань залишається однаковою для різних сесій, тому зростання частки тих, хто не склав НМТ, не пов’язане зі зміною рівня тестів.

  • Раніше повідомлялося, що цього року двоє учасників національного мультипредметного тесту у 2026 році отримали максимальні 200 балів з усіх чотирьох предметів, набравши загалом 800 балів. Ще 259 вступників набрали по 200 балів із двох предметів, а 28 – одразу з трьох.

Читайте також: МОН залишило без змін мінімальний бал для вступників

Автор: 

освіта (1394) абітурієнт (113) НМТ (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ничего, все кто не сделал поедут работать за бугор, у меня брат младший тоже ЗНО по математике не сдал и теперь успешно работает в Канаде.
показати весь коментар
09.07.2026 20:05 Відповісти
+3
Мабуть якби відмінили НМТ з математики (як пропонували якісь ідіоти) то процент тих хто не склав був би менший
показати весь коментар
09.07.2026 19:55 Відповісти
+1
в трускавці довчаться. слугами будуть
показати весь коментар
09.07.2026 19:38 Відповісти

Завантаження...

 
 