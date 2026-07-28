У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про правила НМТ та вступної кампанії-2027

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15440, який пропонує зберегти у 2027 році чинний формат національного мультипредметного тесту – три обов'язкові предмети та один на вибір. Документ також визначає основні правила вступної кампанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, законопроєкт покликаний завчасно встановити умови вступу до закладів вищої освіти в умовах воєнного стану.

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Згідно з документом, абітурієнти складатимуть НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Як і раніше, четвертим предметом можна буде обрати іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Водночас конкретний формат проведення тестування – зокрема, чи проходитимуть усі чотири іспити в один день, – визначатиме Міністерство освіти і науки залежно від безпекової ситуації та організаційних можливостей.

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Законопроєкт також передбачає, що під час вступної кампанії 2027 року можна буде використовувати результати НМТ, складеного у 2024–2027 роках. Крім того, учнів, які завершуватимуть навчання у 2026–2027 навчальному році, пропонують звільнити від державної підсумкової атестації.

За словами Бабака, правила вступної кампанії пропонують затвердити заздалегідь, щоб учні, вчителі та заклади освіти могли завчасно підготуватися без ризику змін в останній момент.

Водночас у парламенті вже зареєстровано альтернативний законопроєкт №15254-1. Він передбачає скорочення НМТ до трьох предметів: української мови, історії України та одного предмета на вибір. У цій моделі математика перестане бути обов'язковою і стане профільним предметом для окремих спеціальностей.

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