У МОН не бачать аномального зростання кількості вступників-чоловіків віком від 25 років

Під час цьогорічної вступної кампанії в Україні не зафіксували аномального зростання кількості чоловіків віком від 25 років, які вступають до закладів вищої освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив журналістам під час всеукраїнської конференції Серпнева-2026 — Освіта справа кожного в Києві.

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Бутенко пояснив ситуацію зі вступниками 25+

За словами міністра, серед вступників є чоловіки віком від 25 років, які подають документи на бакалаврат, магістратуру та докторантуру. Водночас усі вони склали НМТ і відповідають встановленим критеріям для вступу.

"Зараз відбувається вступна кампанія, і ми не бачимо якогось аномального спалаху 25+. Чи є там особи, які здобувають освіту, подалися до здобуття бакалаврського рівня, магістерського, чи доктора філософії в 25+, так, є. Але всі вони склали в НМТ, мають відповідні критерії до вступу і вступають у межах чинного законодавства", — сказав Бутенко.

Міністр наголосив, що вища освіта не має використовуватися як спосіб уникнення військової служби.

"З цим дійсно є проблеми, коли використовуються законні права з іншою метою. Мета перебування особи в університеті — навчатися. Тому ми десь будемо посилювати контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне", — зазначив Бутенко.

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Кількість чоловіків 25+ серед вступників скоротилася

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко раніше повідомляв, що у 2025 році кількість чоловіків віком понад 25 років серед вступників на всіх освітніх рівнях скоротилася більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком.

У червні тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що проблема використання вищої освіти для ухилення від мобілізації вже кілька років не є критичною.

На початку літа Бутенко, який тоді очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, також заявляв, що проблема з великою кількістю чоловіків віком від 25 років у закладах вищої освіти майже вирішена. За його словами, диспропорція зберігається на освітньо-науковому рівні.

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