Пропущені щеплення можна надолужити: МОЗ звернулося до батьків перед 1 вересня

Перед початком навчального року батькам варто перевірити, чи має дитина всі обов'язкові щеплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України у Фейсбуці.

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Перед школою варто знайти кілька хвилин для перевірки щеплень

У МОЗ нагадали, що інформацію про щеплення можна знайти в медичній довідці № 086/о. Її для зарахування дитини до закладу освіти видає сімейний лікар або педіатр.

У міністерстві зазначили, що під час навчання діти щодня контактують між собою. Вакцинація є одним із найпростіших способів захистити їх від інфекцій, яким можна запобігти.

"Перед початком навчального року знайдіть кілька хвилин, щоб перевірити щеплення дитини. Під час навчання діти щодня контактують між собою, а вакцинація — один із найпростіших способів захистити їх від інфекцій, яким можна запобігти. Якщо виявиться, що якесь щеплення пропустили, його можна надолужити. Сімейний лікар допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації", — йдеться у повідомленні.

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Які щеплення передбачені за віком

За Національним календарем вакцинації передбачені такі щеплення:

до 2 років — БЦЖ проти туберкульозу, щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця, поліомієліту, гепатиту В, хіб-інфекції, а також перша доза вакцини проти кору, паротиту й краснухи;

у 4 роки — друга доза вакцини проти кору, паротиту й краснухи;

у 6 років — ревакцинація проти поліомієліту, дифтерії та правця;

дівчатам у 12–13 років — щеплення проти вірусу папіломи людини;

у 16 років — чергове щеплення проти дифтерії та правця.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня понад 3 мільйони школярів в Україні отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди.

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