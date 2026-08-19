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Новини Безкоштовне харчування для школярів
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З 1 вересня понад 3 мільйони школярів в Україні отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди, - Зеленська

Безкоштовні гарячі обіди отримуватимуть усі школярі з 1 вересня

Безкоштовне гаряче харчування у школах із нового навчального року поширять на учнів усіх класів. Обіди коштом держави отримуватимуть понад 3 мільйони дітей – від першокласників до випускників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила перша леді Олена Зеленська під час національної освітньої конференції "Серпнева-2026".

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"Гарячі обіди отримуватимуть уже всі учні – від першокласників до випускників, а це понад 3 мільйони дітей", – повідомила Зеленська.

Від початкової школи – до всіх учнів

Реформу шкільного харчування в Україні розпочали кілька років тому за ініціативи першої леді. Одним із її етапів стало оновлення шкільного меню – до нього увійшли 160 позицій.

Нові норми харчування, затверджені Кабміном, почали діяти з 1 вересня 2021 року. Тепер програма безкоштовних гарячих обідів має охопити учнів усіх класів по всій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учні 1–11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі, - Свириденко

Автор: 

діти (5727) школа (2161) Олена Зеленська (263) харчування (37)
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Топ коментарі
+16
Скумбрія в меню буде?
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19.08.2026 11:41 Відповісти
+11
Це взагалі апофєоз для ідіотів- виборців Зеленьського. Яке відношення приватна особа має до фінансування видатків із Українського бюджету, прийнятого Парламентом України? "Мі пахалі, я і трпктор"?
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19.08.2026 11:54 Відповісти
+6
Безкоштовні шкільні обіди... Ммм... Таке буле вже років 50 тому. Не можу забути цей специфічний тошнотний запах шкільної їдальні, ріденьке какао, котлети з хлібу, прозорий супчик, здорові алюмінієві каструлі і товсті тьотки в брудних, напевно білих халатах... Такую страну прасралі. )))
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19.08.2026 11:52 Відповісти

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