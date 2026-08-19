З 1 вересня понад 3 мільйони школярів в Україні отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди, - Зеленська

Безкоштовне гаряче харчування у школах із нового навчального року поширять на учнів усіх класів. Обіди коштом держави отримуватимуть понад 3 мільйони дітей – від першокласників до випускників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила перша леді Олена Зеленська під час національної освітньої конференції "Серпнева-2026".

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"Гарячі обіди отримуватимуть уже всі учні – від першокласників до випускників, а це понад 3 мільйони дітей", – повідомила Зеленська.

Від початкової школи – до всіх учнів

Реформу шкільного харчування в Україні розпочали кілька років тому за ініціативи першої леді. Одним із її етапів стало оновлення шкільного меню – до нього увійшли 160 позицій.

Нові норми харчування, затверджені Кабміном, почали діяти з 1 вересня 2021 року. Тепер програма безкоштовних гарячих обідів має охопити учнів усіх класів по всій країні.

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