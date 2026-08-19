С 1 сентября более 3 миллионов школьников в Украине будут получать бесплатные горячие обеды, - Зеленская

С нового учебного года бесплатное горячее питание в школах будет распространено на учащихся всех классов. Обеды за счет государства будут получать более 3 миллионов детей - от первоклассников до выпускников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первая леди Елена Зеленская во время национальной образовательной конференции "Августовская-2026".

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"Горячие обеды будут получать уже все ученики - от первоклассников до выпускников, а это более 3 миллионов детей", - сообщила Зеленская.

От начальной школы – до всех учеников

Реформу школьного питания в Украине начали несколько лет назад по инициативе первой леди. Одним из ее этапов стало обновление школьного меню – в него вошло 160 позиций.

Новые нормы питания, утвержденные Кабмином, вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Теперь программа бесплатных горячих обедов должна охватить учеников всех классов по всей стране.

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