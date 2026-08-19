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Новости Бесплатное питание для школьников
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С 1 сентября более 3 миллионов школьников в Украине будут получать бесплатные горячие обеды, - Зеленская

Бесплатные горячие обеды будут получать все школьники с 1 сентября

С нового учебного года бесплатное горячее питание в школах будет распространено на учащихся всех классов. Обеды за счет государства будут получать более 3 миллионов детей - от первоклассников до выпускников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первая леди Елена Зеленская во время национальной образовательной конференции "Августовская-2026".

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"Горячие обеды будут получать уже все ученики - от первоклассников до выпускников, а это более 3 миллионов детей", - сообщила Зеленская.

От начальной школы – до всех учеников

Реформу школьного питания в Украине начали несколько лет назад по инициативе первой леди. Одним из ее этапов стало обновление школьного меню – в него вошло 160 позиций.

Новые нормы питания, утвержденные Кабмином, вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Теперь программа бесплатных горячих обедов должна охватить учеников всех классов по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученики 1–11 классов с сентября будут бесплатно питаться в школе, - Свириденко

Автор: 

дети (7230) школа (3157) Елена Зеленская (245) питание (27)
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Топ комментарии
+16
Скумбрія в меню буде?
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19.08.2026 11:41 Ответить
+11
Це взагалі апофєоз для ідіотів- виборців Зеленьського. Яке відношення приватна особа має до фінансування видатків із Українського бюджету, прийнятого Парламентом України? "Мі пахалі, я і трпктор"?
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19.08.2026 11:54 Ответить
+6
Безкоштовні шкільні обіди... Ммм... Таке буле вже років 50 тому. Не можу забути цей специфічний тошнотний запах шкільної їдальні, ріденьке какао, котлети з хлібу, прозорий супчик, здорові алюмінієві каструлі і товсті тьотки в брудних, напевно білих халатах... Такую страну прасралі. )))
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19.08.2026 11:52 Ответить

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