РУС
Новости Бесплатное питание для школьников
735 26

Ученики 1–11 классов с сентября будут бесплатно питаться в школе, - Свириденко

питание в школе

Ученики 1–11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей стране.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По ее словам, на эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 млн грн.

"Отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание. Ожидаем от ОГА и органов местного самоуправления налаживания процессов организации горячих обедов с привлечением местного бизнеса", - добавила Свириденко.

Читайте также: Возможные нарушения при школьном питании в Николаеве: начаты проверки

Укрытия

Кроме того, по ее словам, предусмотрели 5 млрд грн на укрытия для школ и 1 млрд грн на подземные садики, в первую очередь в прифронтовых областях.

"Мы должны создать безопасные условия офлайн или смешанного обучения украинских детей. ОВА должны контролировать своевременное выполнение планов строительства", - добавила премьер.

Читайте: В еде для школ Николаева обнаружили кишечную палочку: должностным лицам сообщено о подозрении, - ОГП. ФОТОрепортаж

школа (3112) Свириденко Юлия (384) укрытие (172) питание (17)
Топ комментарии
+8
вибори...
14.02.2026 16:24 Ответить
+7
Хто за цю халяву заплатить?
14.02.2026 16:23 Ответить
+5
Усі окрім батьків і зеленої шобли
================
Це такий собі сорт гречки від зеленького. Одночасно хабар і крадіжка. Годувати у шкільних їдальнях буде зелена шобла, точніше закупати продукти. Усі знають про яйця по 17 для ЗСУ, але майже ніхто не знає про яйця по 21 грн за одиницю для школярів, здається на Тернопільщині і закупки майже по всієї країні по завищених цінах.
14.02.2026 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
нехай комлять діточок. тобе що жаба давить? в вас в кацапстані навідь в мороз дітей з маршрутки викидують якщо немає грошив. в нас для школярів з 1991го року проїзд безкоштовний . але що тобі казати , твій моок нездатний таке усвіжомити.
14.02.2026 16:29 Ответить
кацапе що не так ? є аргументи?
14.02.2026 16:41 Ответить
Хто за цю халяву заплатить?
14.02.2026 16:23 Ответить
Америка та ЄС
14.02.2026 16:30 Ответить
Усі окрім батьків і зеленої шобли
================
Це такий собі сорт гречки від зеленького. Одночасно хабар і крадіжка. Годувати у шкільних їдальнях буде зелена шобла, точніше закупати продукти. Усі знають про яйця по 17 для ЗСУ, але майже ніхто не знає про яйця по 21 грн за одиницю для школярів, здається на Тернопільщині і закупки майже по всієї країні по завищених цінах.
14.02.2026 16:40 Ответить
вибори...
14.02.2026 16:24 Ответить
Кацап, для чого ти збрехав?
14.02.2026 16:35 Ответить
ото шкода, що не подохли.
14.02.2026 16:42 Ответить
Кацапи - це навіть не тварини. Це - сарана. Тобто, хижі комахи-садисти. Родичі термітів.
14.02.2026 17:07 Ответить
а раніше хіба не було з 01.01.2026...?
14.02.2026 16:42 Ответить
Якщо війна продовжится і далі все під ноль будуть винищувати московити з інфраструктури,то останні романтики відправлять своїх дітей і самі поїдуть подалі.
Будуть безоплатно харчуватися десь у школах Німеччини чі Нідерландів.
14.02.2026 16:43 Ответить
Чергова копупційна схема. Яйця для школярів по скільки будуть? По 170?)
14.02.2026 16:57 Ответить
14,4 млн это на какой период? причём тут кабмин? Если деньги на питание выделают местные власти, что это чузовище пишет у себя в фб? да и зачем
14.02.2026 16:58 Ответить
перечитал, там не 14,4 млн, а млрд... редакторы цензор.нет решили приуменьшить сумму... ну это ещё хуже, это просто воровство в открытой форме, эта тварь вообще знает сколько учеников учится в 35 школе города Одессы? сколько из них нуждаются в помози с питанием? и кто и сколько будет его использовать... врядле... но зато списать бюджет смогут центральные наши незаменимые
14.02.2026 17:02 Ответить
Трохи про заборону телеграму в Україні.
Новина
Учні 1-11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі.
Де з'явилася?
Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

І про підкуп майбутніх виборців!

Безкоштовні 3 тис км. для подорожей Укрзалізницею (категорія-пенсіонери).

Кешбек (молодь від 18 років).

Безкоштовне харчування в школах (батьки від 18 до 45 років).

А при Зеленському економіка зростає!!!
Ще 55 електропоїздів і 150 винищувачів купить і все буде за##ісь!🤭
14.02.2026 17:02 Ответить
Телеграм помийка зеленої пропаганди і вербовки.Більшість вважає телеграм незалежними засобами інформації .Країна з такою кількістю дебілів приречена.
14.02.2026 17:26 Ответить
Ти - дурна?
14.02.2026 17:07 Ответить
Розумію годувати діточок у яких скрутно в родині, переселенців , інвалідів , але всіх ,то смердить корупцією , то ті ж самі яйця по 17 .
14.02.2026 17:20 Ответить
 
 