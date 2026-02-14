Ученики 1–11 классов с сентября будут бесплатно питаться в школе, - Свириденко
Ученики 1–11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей стране.
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По ее словам, на эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 млн грн.
"Отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание. Ожидаем от ОГА и органов местного самоуправления налаживания процессов организации горячих обедов с привлечением местного бизнеса", - добавила Свириденко.
Укрытия
Кроме того, по ее словам, предусмотрели 5 млрд грн на укрытия для школ и 1 млрд грн на подземные садики, в первую очередь в прифронтовых областях.
"Мы должны создать безопасные условия офлайн или смешанного обучения украинских детей. ОВА должны контролировать своевременное выполнение планов строительства", - добавила премьер.
Це такий собі сорт гречки від зеленького. Одночасно хабар і крадіжка. Годувати у шкільних їдальнях буде зелена шобла, точніше закупати продукти. Усі знають про яйця по 17 для ЗСУ, але майже ніхто не знає про яйця по 21 грн за одиницю для школярів, здається на Тернопільщині і закупки майже по всієї країні по завищених цінах.
Будуть безоплатно харчуватися десь у школах Німеччини чі Нідерландів.
Новина
Учні 1-11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі.
Де з'явилася?
Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
І про підкуп майбутніх виборців!
Безкоштовні 3 тис км. для подорожей Укрзалізницею (категорія-пенсіонери).
Кешбек (молодь від 18 років).
Безкоштовне харчування в школах (батьки від 18 до 45 років).
А при Зеленському економіка зростає!!!
Ще 55 електропоїздів і 150 винищувачів купить і все буде за##ісь!🤭