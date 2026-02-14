Ученики 1–11 классов с сентября будут бесплатно питаться в школе, - Свириденко

Ученики 1–11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей стране.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По ее словам, на эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 млн грн.

"Отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание. Ожидаем от ОГА и органов местного самоуправления налаживания процессов организации горячих обедов с привлечением местного бизнеса", - добавила Свириденко.

Читайте также: Возможные нарушения при школьном питании в Николаеве: начаты проверки

Укрытия

Кроме того, по ее словам, предусмотрели 5 млрд грн на укрытия для школ и 1 млрд грн на подземные садики, в первую очередь в прифронтовых областях.

"Мы должны создать безопасные условия офлайн или смешанного обучения украинских детей. ОВА должны контролировать своевременное выполнение планов строительства", - добавила премьер.

Читайте: В еде для школ Николаева обнаружили кишечную палочку: должностным лицам сообщено о подозрении, - ОГП. ФОТОрепортаж