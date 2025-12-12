РУС
Новости
120 3

Возможные нарушения во время школьного питания в Николаеве: начаты проверки

В Николаеве проверяют возможные нарушения при питании школьников

Правоохранители провели санкционированные обыски в рамках расследования фактов нарушений в организации питания учащихся учебных заведений Николаева. Проверяются условия хранения продуктов и возможное нецелевое использование бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора и Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование нарушений

  • 8 декабря после публикаций в СМИ в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах или в условиях военного положения).
  • На следующий день, по заявлению главы Николаевской ОВА, открыли еще одно производство - по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм, которые могут привести к инфекционным заболеваниям или массовым отравлениям).

Обыски в частной компании кейтеринга

12 декабря, с целью проверки качества продуктов, условий их хранения и приготовления, а также законности использования бюджетных средств, выделенных на питание детей, следователи провели санкционированные обыски.

Следственные действия проходили в управлении образования Николаевского горсовета, коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях и обществе, которое предоставляло услуги кейтеринга.

Полицейские изъяли документацию по закупке услуг и поставке продуктов, а также образцы еды, которую получали ученики.

Что предшествовало

  • Ранее местные СМИ сообщили, что 8 декабря в Николаеве стартовала новая схема школьного питания: часть заведений получает еду от частной компании "Проссекко 8", которую выбрало коммунальное предприятие. Однако уже в первый день возникли сбои – часть детей не получила завтраков, а блюда в некоторые школы привезли только после обеда.

Автор: 

