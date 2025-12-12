Можливі порушення під час шкільного харчування у Миколаєві: розпочато перевірки

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у рамках розслідування фактів порушень в організації харчування учнів навчальних закладів Миколаєва. Перевіряються умови зберігання продуктів та можливе нецільове використання бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідування порушень

8 грудня після публікацій у медіа до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах або в умовах воєнного стану).

Наступного дня, за заявою голови Миколаївської ОВА, відкрили ще одне провадження - за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм, що можуть призвести до інфекційних захворювань чи масових отруєнь).

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Обшуки у приватній компанії кейтерингу

12 грудня, задля перевірки якості продуктів, умов їхнього зберігання та приготування, а також законності використання бюджетних коштів, виділених на харчування дітей, слідчі провели санкціоновані обшуки.

Слідчі дії проходили в управлінні освіти Миколаївської міськради, комунальному виробничому підприємстві з організації харчування у навчальних закладах та товаристві, яке надавало послуги кейтерингу.

Поліціянти вилучили документацію щодо закупівлі послуг і постачання продуктів та зразки їжі, яку отримували учні.

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Що передувало