Можливі порушення під час шкільного харчування у Миколаєві: розпочато перевірки
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у рамках розслідування фактів порушень в організації харчування учнів навчальних закладів Миколаєва. Перевіряються умови зберігання продуктів та можливе нецільове використання бюджетних коштів.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування порушень
- 8 грудня після публікацій у медіа до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах або в умовах воєнного стану).
- Наступного дня, за заявою голови Миколаївської ОВА, відкрили ще одне провадження - за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм, що можуть призвести до інфекційних захворювань чи масових отруєнь).
Обшуки у приватній компанії кейтерингу
12 грудня, задля перевірки якості продуктів, умов їхнього зберігання та приготування, а також законності використання бюджетних коштів, виділених на харчування дітей, слідчі провели санкціоновані обшуки.
Слідчі дії проходили в управлінні освіти Миколаївської міськради, комунальному виробничому підприємстві з організації харчування у навчальних закладах та товаристві, яке надавало послуги кейтерингу.
Поліціянти вилучили документацію щодо закупівлі послуг і постачання продуктів та зразки їжі, яку отримували учні.
Що передувало
- Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що 8 грудня у Миколаєві стартувала нова схема шкільного харчування: частина закладів отримує їжу від приватної компанії "Проссекко 8", яку обрало комунальне підприємство. Проте вже в перший день виникли збої –– частина дітей не отримала сніданків, а страви у деякі школи привезли лише після обіду.
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