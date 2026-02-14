Учні 1–11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі, - Свириденко

Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За її словами, на цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 млн грн.

"Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування. Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу", - додала Свириденко.

Укриття

Окрім того, за її словами, передбачили 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, насамперед, в прифронтових обалстях.

"Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва", - додала прем’єрка.

