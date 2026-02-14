Учні 1–11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі, - Свириденко

Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За її словами, на цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 млн грн.

"Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування. Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу", - додала Свириденко.

Укриття

Окрім того, за її словами, передбачили 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, насамперед, в прифронтових обалстях.

"Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва", - додала прем’єрка.

школа (2304) Свириденко Юлія (901) укриття (363) харчування (38)
Топ коментарі
+16
вибори...
14.02.2026 16:24 Відповісти
+14
Усі окрім батьків і зеленої шобли
================
Це такий собі сорт гречки від зеленького. Одночасно хабар і крадіжка. Годувати у шкільних їдальнях буде зелена шобла, точніше закупати продукти. Усі знають про яйця по 17 для ЗСУ, але майже ніхто не знає про яйця по 21 грн за одиницю для школярів, здається на Тернопільщині і закупки майже по всієї країні по завищених цінах.
14.02.2026 16:40 Відповісти
+12
Хто за цю халяву заплатить?
14.02.2026 16:23 Відповісти
нехай комлять діточок. тобе що жаба давить? в вас в кацапстані навідь в мороз дітей з маршрутки викидують якщо немає грошив. в нас для школярів з 1991го року проїзд безкоштовний . але що тобі казати , твій моок нездатний таке усвіжомити.
14.02.2026 16:29 Відповісти
кацапе що не так ? є аргументи?
14.02.2026 16:41 Відповісти
Ленка Клопотенко будет мыть бабло на обедах!
14.02.2026 17:38 Відповісти
розмовляла з учнем класу 5-6. На обід були котлети, які половина учнів не їла. Моя тітка працювала в шкільній їдальні. Після розмови з нею я нічого б там не їла.
14.02.2026 22:55 Відповісти
Америка та ЄС
14.02.2026 16:30 Відповісти
Сто пудов, значит выборы в конце года,или в начале следующего.Но и шара потом закончится, даже если выберут крысеныша.
14.02.2026 19:32 Відповісти
Кацап, для чого ти збрехав?
14.02.2026 16:35 Відповісти
ото шкода, що не подохли.
14.02.2026 16:42 Відповісти
Кацапи - це навіть не тварини. Це - сарана. Тобто, хижі комахи-садисти. Родичі термітів.
14.02.2026 17:07 Відповісти
а раніше хіба не було з 01.01.2026...?
14.02.2026 16:42 Відповісти
Якщо війна продовжится і далі все під ноль будуть винищувати московити з інфраструктури,то останні романтики відправлять своїх дітей і самі поїдуть подалі.
Будуть безоплатно харчуватися десь у школах Німеччини чі Нідерландів.
14.02.2026 16:43 Відповісти
Чергова копупційна схема. Яйця для школярів по скільки будуть? По 170?)
14.02.2026 16:57 Відповісти
14,4 млн это на какой период? причём тут кабмин? Если деньги на питание выделают местные власти, что это чузовище пишет у себя в фб? да и зачем
14.02.2026 16:58 Відповісти
перечитал, там не 14,4 млн, а млрд... редакторы цензор.нет решили приуменьшить сумму... ну это ещё хуже, это просто воровство в открытой форме, эта тварь вообще знает сколько учеников учится в 35 школе города Одессы? сколько из них нуждаются в помози с питанием? и кто и сколько будет его использовать... врядле... но зато списать бюджет смогут центральные наши незаменимые
14.02.2026 17:02 Відповісти
Трохи про заборону телеграму в Україні.
Новина
Учні 1-11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі.
Де з'явилася?
Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

І про підкуп майбутніх виборців!

Безкоштовні 3 тис км. для подорожей Укрзалізницею (категорія-пенсіонери).

Кешбек (молодь від 18 років).

Безкоштовне харчування в школах (батьки від 18 до 45 років).

А при Зеленському економіка зростає!!!
Ще 55 електропоїздів і 150 винищувачів купить і все буде за##ісь!🤭
14.02.2026 17:02 Відповісти
Телеграм помийка зеленої пропаганди і вербовки.Більшість вважає телеграм незалежними засобами інформації .Країна з такою кількістю дебілів приречена.
14.02.2026 17:26 Відповісти
Тю.. а ось кацапи вважають, що "телега" - це антірашистський інструмент, і почали її глушити і блокувати.. як так?
14.02.2026 19:32 Відповісти
Нагадати,як перед виборами параша топила проти ЗЕ?Вам дебілам промити мізки простіше нікуди .
14.02.2026 20:38 Відповісти
Це коли хтось з паРаші топив проти Зе? Проти Пороха було, ЗА Зе - було, а ось щоб проти - щось такого не бачив..
15.02.2026 08:33 Відповісти
Гуппі розумніша за тебе
14.02.2026 20:40 Відповісти
Розумію годувати діточок у яких скрутно в родині, переселенців , інвалідів , але всіх ,то смердить корупцією , то ті ж самі яйця по 17 .
14.02.2026 17:20 Відповісти
думаю, що до вересня Свиреденко вже небуде, а новий прем'єр пообіцяє ше більш захмарні перспективи!
14.02.2026 17:58 Відповісти
Помиями? А всі дотичні ******** з цієї «безкоштовної» годівнички собі на червону ікру. Проходили, знаємо. Краще б ці кошти спрямували на підвищення з/п військовим
14.02.2026 18:00 Відповісти
У нас у Дніпрі діти переважно навчаються он-лайн. 🙂
14.02.2026 18:15 Відповісти
Якби я був би учнем то брав би подвійну порцію, ще й додому приносив би як це все бескоштовно
14.02.2026 18:25 Відповісти
Пздьож, ще одна корупційна схема від якої виграють тільки "потужні менеджери" з "боневтіком".
14.02.2026 18:26 Відповісти
Так і зараз безкоштовна їжа в школах.. але там така "їжа", що хіба що бомжі її їсти будуть (та й то ще невідомо".)
14.02.2026 19:34 Відповісти
А 12 клас кормитимуть ?
14.02.2026 20:11 Відповісти
Що перед виборами не наобіцяєш, 4 тисячі доларів вчителям вже було!
14.02.2026 20:34 Відповісти
обережно, хвойди!
14.02.2026 22:00 Відповісти
 
 