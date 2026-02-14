Учні 1–11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі, - Свириденко
Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні.
Про це повідомила у телеграм-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За її словами, на цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 млн грн.
"Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування. Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу", - додала Свириденко.
Укриття
Окрім того, за її словами, передбачили 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, насамперед, в прифронтових обалстях.
"Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва", - додала прем’єрка.
Це такий собі сорт гречки від зеленького. Одночасно хабар і крадіжка. Годувати у шкільних їдальнях буде зелена шобла, точніше закупати продукти. Усі знають про яйця по 17 для ЗСУ, але майже ніхто не знає про яйця по 21 грн за одиницю для школярів, здається на Тернопільщині і закупки майже по всієї країні по завищених цінах.
Будуть безоплатно харчуватися десь у школах Німеччини чі Нідерландів.
Новина
Де з'явилася?
І про підкуп майбутніх виборців!
Безкоштовні 3 тис км. для подорожей Укрзалізницею (категорія-пенсіонери).
Кешбек (молодь від 18 років).
Безкоштовне харчування в школах (батьки від 18 до 45 років).
А при Зеленському економіка зростає!!!
Ще 55 електропоїздів і 150 винищувачів купить і все буде за##ісь!🤭