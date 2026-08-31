Порядок організації руху мостами під час тривог у Києві буде переглянуто, - Кличко

Київська влада разом із військовими планує переглянути правила безпеки в столиці та порядок руху мостами під час повітряних тривог

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, відбулося засідання ради оборони Києва.

"Серед головних питань — зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах.



І також, разом з військовими, переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", - зазначив Кличко.

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Що передувало?

Раніше в уряді заявили про напрацювання рішень для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

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