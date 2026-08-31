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Новини Робота транспорту під час тривоги
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Порядок організації руху мостами під час тривог у Києві буде переглянуто, - Кличко

Рух мостами під час тривог у Києві: будуть зміни

Київська влада разом із військовими планує переглянути правила безпеки в столиці та порядок руху мостами під час повітряних тривог

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, відбулося засідання ради оборони Києва.

"Серед головних питань — зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах.

І також, разом з військовими, переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", - зазначив Кличко.

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Що передувало?

  • Раніше в уряді заявили про напрацювання рішень для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

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Автор: 

Київ (16915) Кличко Віталій (2719) повітряна тривога (1015)
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Топ коментарі
+2
ну це прям я не знаю. якийсь підрив економіки. тепер на роботу не за 800 грн?
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31.08.2026 16:30 Відповісти
+2
Московські прихожани, до яких входить частина ОПи будуть через телефони наводить удари по мостам, про що на болотах мріють роками.
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31.08.2026 16:53 Відповісти
+1
Шо значтть буде? Ви як мінімум вже позавчора повинні були її розробити, а взагалі-то на багато раніше! Де укриття? А то на Богатирській вже велодоріжки для невідомо кого прокладають і квіти висаджують!
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31.08.2026 16:26 Відповісти

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