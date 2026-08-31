Порядок організації руху мостами під час тривог у Києві буде переглянуто, - Кличко
Київська влада разом із військовими планує переглянути правила безпеки в столиці та порядок руху мостами під час повітряних тривог
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, відбулося засідання ради оборони Києва.
"Серед головних питань — зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах.
І також, разом з військовими, переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", - зазначив Кличко.
Що передувало?
- Раніше в уряді заявили про напрацювання рішень для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.
Топ коментарі
+2 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар31.08.2026 16:30 Відповісти Посилання
+2 Roman Tok
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+1 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар31.08.2026 16:26 Відповісти Посилання
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