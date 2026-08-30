Напрацьовуємо рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог, - Калашник
Міністр розвитку громад та територій Микола Калашник провів оперативну нараду щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Миколи Калашника у неділю ввечері.
Укрзалізниця готує транспорт до тривалих тривог
Калашник провів нараду з командою АТ "Укрзалізниця" на чолі з Олександром Перцовським, Київською міською військовою адміністрацією та військовим командуванням.
Під час зустрічі обговорили роботу транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.
"Першочергово – безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що з’єднують всю країну", – повідомив Калашник.
За його словами, "Укрзалізниця" продовжує розвивати системи моніторингу загроз і реагування у координації з військовими.
Зокрема, опрацьовуються питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, а також уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи.
Також планують скорочувати час посадки та висадки пасажирів. Для цього, зокрема, можуть спростити контроль у разі підвищеної загрози.
Окремо опрацьовується диференційована система оповіщення залежно від типу загрози. Також розглядається зміна режиму комендантської години в Києві та області.
"Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки", – зазначив міністр.
- До слова, у неділю, 30 серпня, мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про російську атаку на західні області України.
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