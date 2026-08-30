УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7765 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
609 11

Напрацьовуємо рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог, - Калашник

Міністр розвитку громад та територій Микола Калашник

Міністр розвитку громад та територій Микола Калашник провів оперативну нараду щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Миколи Калашника у неділю ввечері.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Укрзалізниця готує транспорт до тривалих тривог

Калашник провів нараду з командою АТ "Укрзалізниця" на чолі з Олександром Перцовським, Київською міською військовою адміністрацією та військовим командуванням.

Під час зустрічі обговорили роботу транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

"Першочергово – безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що з’єднують всю країну", – повідомив Калашник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного транспорту

За його словами, "Укрзалізниця" продовжує розвивати системи моніторингу загроз і реагування у координації з військовими.

Зокрема, опрацьовуються питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, а також уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи.

Також планують скорочувати час посадки та висадки пасажирів. Для цього, зокрема, можуть спростити контроль у разі підвищеної загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 112 поїздів затримуються по Україні, окремі – до 15 годин: "Укрзалізниця" попередила про збій графіка

Окремо опрацьовується диференційована система оповіщення залежно від типу загрози. Також розглядається зміна режиму комендантської години в Києві та області.

"Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки", – зазначив міністр.

  • До слова, у неділю, 30 серпня, мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про російську атаку на західні області України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними та реактивними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

комендантська година (228) транспорт (1111) Укрзалізниця (2771) логістика (244) повітряна тривога (1013)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Приберіть цей маразм під назвою "рамки безпеки" з центрального залізничного вокзалу. Який сенс в цьому маразмі, якщо можна сісти без контролю на попередній станції
показати весь коментар
30.08.2026 22:44 Відповісти
+2
Вони уйобують з Києва, а ми всі лишаємось.
показати весь коментар
30.08.2026 22:45 Відповісти
+2
Були часи
показати весь коментар
30.08.2026 23:19 Відповісти

Завантаження...

 
 