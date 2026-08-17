На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного транспорту
На Одещині змінили обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту.
Про це повідомили в Одеській ОВА, іфнормує Цензор.НЕТ.
Обласна військова адміністрація зняла обмеження для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення.
Йдеться про маршрут від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в бік міжнародних пунктів пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені".
Транзит до пунктів пропуску став доступним без обмежень комендантської години
Зміни насамперед стосуються людей, які перетинають кордон із Молдовою та Румунією в обох напрямках.
Тепер вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі.
- Раніше повідомлялося, що в Одесі демонтували захисну конструкцію з пам’ятника Дюку де Рішельє.
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