На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного транспорту

На Одещині змінили обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту.

Про це повідомили в Одеській ОВА, іфнормує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обласна військова адміністрація зняла обмеження для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення.

Йдеться про маршрут від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в бік міжнародних пунктів пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені".

Транзит до пунктів пропуску став доступним без обмежень комендантської години

Зміни насамперед стосуються людей, які перетинають кордон із Молдовою та Румунією в обох напрямках.

Тепер вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі.

Читайте також: Готувала теракти біля адмінбудівель на Одещині: СБУ затримала в Ізмаїлі 27-річну агентку РФ. ФОТОрепортаж