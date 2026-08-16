В Одесі демонтували захисну конструкцію з пам’ятника Дюку де Рішельє. ФОТОрепортаж

В Одесі демонтували захисну конструкцію, яка кілька років прикривала пам’ятник Дюку де Рішельє від можливих наслідків російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Одеської міської ради.

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Дюк де Рішельє пройшов перший огляд

Начальник управління з питань ЮНЕСКО та захисту культурної спадщини Федір Стоянов пояснив, що після кількох років під захистом виникла потреба перевірити стан металевої скульптури та постаменту.

"Дюк де Рішельє — один із символів нашого міста. Для нас важливо зберегти його для наступних поколінь", — наголосив Стоянов.

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Перший візуальний огляд пам’ятника вже провели. За його результатами, Дюк перебуває у задовільному стані.

Фахівці наразі не виявили небезпечних деформацій чи інших пошкоджень, які могли б загрожувати конструкції.

Пам’ятник додатково перевірять фахівці

Найближчими днями Дюка додатково обстежать спеціалісти будівельної академії та експерти з охорони культурної спадщини.

Після завершення обстеження визначать, як надалі захищати пам’ятник.