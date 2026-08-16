В Одесі демонтували захисну конструкцію з пам’ятника Дюку де Рішельє. ФОТОрепортаж
В Одесі демонтували захисну конструкцію, яка кілька років прикривала пам’ятник Дюку де Рішельє від можливих наслідків російських атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Одеської міської ради.
Дюк де Рішельє пройшов перший огляд
Начальник управління з питань ЮНЕСКО та захисту культурної спадщини Федір Стоянов пояснив, що після кількох років під захистом виникла потреба перевірити стан металевої скульптури та постаменту.
"Дюк де Рішельє — один із символів нашого міста. Для нас важливо зберегти його для наступних поколінь", — наголосив Стоянов.
Перший візуальний огляд пам’ятника вже провели. За його результатами, Дюк перебуває у задовільному стані.
Фахівці наразі не виявили небезпечних деформацій чи інших пошкоджень, які могли б загрожувати конструкції.
Пам’ятник додатково перевірять фахівці
Найближчими днями Дюка додатково обстежать спеціалісти будівельної академії та експерти з охорони культурної спадщини.
Після завершення обстеження визначать, як надалі захищати пам’ятник.
- Раніше повідомлялося, що у Києві комунальні служби Печерського району разом із сервісною компанією розпочали демонтаж захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці.
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