В Одессе демонтировали защитную конструкцию с памятника Дюку де Ришелье. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе демонтировали защитную конструкцию, которая несколько лет защищала памятник Дюку де Ришелье от возможных последствий российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Одесского городского совета.

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Герцог де Ришелье прошел первый осмотр

Начальник управления по вопросам ЮНЕСКО и защиты культурного наследия Федор Стоянов пояснил, что после нескольких лет нахождения под защитой возникла необходимость проверить состояние металлической скульптуры и постамента.

"Дюк де Ришелье — один из символов нашего города. Для нас важно сохранить его для следующих поколений", — подчеркнул Стоянов.

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Первый визуальный осмотр памятника уже проведен. По его результатам, "Дюк" находится в удовлетворительном состоянии.

Специалисты пока не обнаружили опасных деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать конструкции.

Памятник дополнительно проверят специалисты

В ближайшие дни памятник дополнительно осмотрят специалисты строительной академии и эксперты по охране культурного наследия.

По завершении обследования будет определено, как в дальнейшем защищать памятник.