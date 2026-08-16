В Одессе демонтировали защитную конструкцию с памятника Дюку де Ришелье. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одессе демонтировали защитную конструкцию, которая несколько лет защищала памятник Дюку де Ришелье от возможных последствий российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Одесского городского совета.
Герцог де Ришелье прошел первый осмотр
Начальник управления по вопросам ЮНЕСКО и защиты культурного наследия Федор Стоянов пояснил, что после нескольких лет нахождения под защитой возникла необходимость проверить состояние металлической скульптуры и постамента.
"Дюк де Ришелье — один из символов нашего города. Для нас важно сохранить его для следующих поколений", — подчеркнул Стоянов.
Первый визуальный осмотр памятника уже проведен. По его результатам, "Дюк" находится в удовлетворительном состоянии.
Специалисты пока не обнаружили опасных деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать конструкции.
Памятник дополнительно проверят специалисты
В ближайшие дни памятник дополнительно осмотрят специалисты строительной академии и эксперты по охране культурного наследия.
По завершении обследования будет определено, как в дальнейшем защищать памятник.
- Ранее сообщалось, что в Киеве коммунальные службы Печерского района совместно с сервисной компанией приступили к демонтажу защитных конструкций вокруг памятника Лесе Украинке.
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