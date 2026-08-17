Готувала теракти біля адмінбудівель на Одещині: СБУ затримала в Ізмаїлі 27-річну агентку РФ. ФОТОрепортаж
В Ізмаїлі на Одещині затримано російську агентку, яка готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На ворога працювала 27-річна жителька Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".
Після вербування вона прибула до портового міста, де орендувала квартиру та отримала від окупантів інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв.
"Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії.
Паралельно з цим ворожа поплічниця здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Таким чином рашисти мали змогу планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції.
СБУ завчасно викрила ворожий задум та затримала жінку, коли та підготувала замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби.
Під час обшуку в неї вилучили мобільні телефону, а також дві вибухівки та комплектуючі до них.
Жінці повідомлено про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту.
Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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