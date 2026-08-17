Готувала теракти біля адмінбудівель на Одещині: СБУ затримала в Ізмаїлі 27-річну агентку РФ. ФОТОрепортаж

В Ізмаїлі на Одещині затримано російську агентку, яка готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На ворога працювала 27-річна жителька Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

Після вербування вона прибула до портового міста, де орендувала квартиру та отримала від окупантів інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв.

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"Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії.

Паралельно з цим ворожа поплічниця здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони", - йдеться в повідомленні.







Таким чином рашисти мали змогу планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції.

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СБУ завчасно викрила ворожий задум та затримала жінку, коли та підготувала замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби.

Під час обшуку в неї вилучили мобільні телефону, а також дві вибухівки та комплектуючі до них.







Жінці повідомлено про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту.

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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