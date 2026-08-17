Готовила теракты возле административных зданий на Одесчине: СБУ задержала в Измаиле 27-летнюю агентку РФ. ФОТОрепортаж

В Измаиле в Одесской области задержана российская агентка, которая готовила взрывы автомобилей Сил обороны вблизи административных зданий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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На врага работала 27-летняя жительница Житомирской области, которая попала в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".

После вербовки она прибыла в портовый город, где арендовала квартиру и получила от оккупантов инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств.

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"Для дистанционной активации фигурантка оснастила каждую из бомб мобильными телефонами и электродетонаторами, а также наполнила их металлическими гайками для усиления поражающего действия.

Параллельно с этим вражеская пособница осуществляла доразведку вблизи оборонных ведомств в городе, а также проводила фото- и видеофиксацию припаркованных рядом автомобилей Сил обороны", — говорится в сообщении.







Таким образом, рашисты имели возможность планировать потенциальные теракты и специальные информационные операции.

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СБУ своевременно раскрыла вражеский замысел и задержала женщину, когда та подготовила замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство и ждала указаний от куратора относительно места закладки бомбы.

Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, а также два взрывных устройства и комплектующие к ним.







Женщине сообщено о подозрении в подготовке к совершению террористического акта.

Она находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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