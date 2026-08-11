Россия вербует украинских детей для терактов: в полицию обратились уже более 260 несовершеннолетних

Российские спецслужбы продолжают использовать новые схемы для вербовки украинцев с целью совершения диверсий и терактов. Среди потенциальных жертв есть дети: уже 260 несовершеннолетних обратились в правоохранительные органы и помогли предотвратить преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

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По словам Небитова, среди тех, кого пытались завербовать, есть дети. Уже 260 детей обратились в правоохранительные органы и помогли предотвратить теракты, для которых их пытались использовать.

Правоохранители призывают украинцев не выполнять подобных требований и сразу обращаться к ним, если неизвестные лица им угрожают, шантажируют или пытаются заставить их выполнять подозрительные задания.

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Кроме того, в полиции сообщили о новой схеме вербовки со стороны РФ, когда преступники звонят покупателям БАД якобы от имени СБУ.

В этом случае, как заявил Небитов, жертву обвиняют в финансировании российской агрессии, после чего на нее оказывают психологическое давление и заставляют выполнить "задание": сначала сфотографировать объект, затем сжечь автомобиль военного, а далее - совершить теракт".

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксировали 44 случая вербовки детей российскими спецслужбами.