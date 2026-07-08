На Харьковщине зафиксировали 44 случая вербовки детей спецслужбами РФ, - прокуратура

В Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксировано 44 случая вербовки детей российскими спецслужбами. Несовершеннолетних пытались вовлечь в диверсии, террористические акты, сбор информации и другие преступления против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

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По его словам, в 2024 году в Харьковской области было завербовано 19 несовершеннолетних - 15 мальчиков и 4 девочки. В 2025 году также зафиксировали 19 таких случаев: среди них - 14 мальчиков и 5 девочек. В 2026 году уже установлены шестеро детей - трое мальчиков и три девочки.

Папуша подчеркнул, что российские спецслужбы действуют системно. Детей ищут в социальных сетях, мессенджерах, Telegram-каналах и на игровых платформах. Вербовщики используют фейковые аккаунты, могут выдавать себя за сверстников, применяют психологическое давление, манипуляции и пророссийский контент.

Сначала несовершеннолетним часто предлагают якобы легкий заработок за простые задания. Это может быть фотографирование определенных объектов, нанесение граффити, расклеивание листовок или поджог имущества. Впоследствии, по словам руководителя прокуратуры, задания становятся сложнее и опаснее, а ребенка фактически втягивают в преступную деятельность.

На сегодняшний день приговоры уже получили 21 несовершеннолетний - 18 юношей и 3 девушки.

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Правоохранители устанавливают не только исполнителей, но и организаторов, кураторов и координаторов таких преступлений. Продолжаются досудебные расследования по статье 149 Уголовного кодекса Украины - вербовка людей. В случаях, когда прослеживается причастность представителей российских спецслужб, действия также квалифицируются по статье 438 - совершение военных преступлений.

По словам Папуши, расследование осложняется тем, что вербовка происходит через анонимные аккаунты, многоуровневые каналы коммуникации и иностранные цифровые платформы. В то же время правоохранители документируют деятельность таких лиц и устанавливают их связи с представителями спецслужб РФ.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры призвал родителей внимательнее относиться к онлайн-общениям детей, объяснять им опасность анонимных контактов в сети и обращать внимание на резкие изменения в поведении, появление непонятных денег или дорогих вещей.

Он также отметил, что ювенальные прокуроры и полицейские проводят информационные встречи в школах. В ходе них детям объясняют, как действуют вербовщики, к каким последствиям приводит участие в диверсиях или террористической деятельности и что делать, если им поступают подобные предложения.

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