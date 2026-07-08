44 факти вербування дітей спецслужбами РФ зафіксували на Харківщині, - прокуратура

На Харківщині від початку повномасштабної війни зафіксували 44 факти вербування дітей російськими спецслужбами. Неповнолітніх намагалися залучати до диверсій, терористичних дій, збору інформації та інших злочинів проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

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За його словами, у 2024 році на Харківщині було завербовано 19 неповнолітніх – 15 хлопців і 4 дівчат. У 2025 році також зафіксували 19 таких випадків – серед них 14 хлопців і 5 дівчат. У 2026 році вже встановлено шістьох дітей – трьох хлопців і трьох дівчат.

Папуша наголосив, що російські спецслужби діють системно. Дітей шукають у соціальних мережах, месенджерах, телеграм-каналах та на ігрових платформах. Вербувальники використовують фейкові акаунти, можуть видавати себе за однолітків, застосовують психологічний тиск, маніпуляції та проросійський контент.

Спочатку неповнолітнім часто пропонують нібито легкий заробіток за прості завдання. Це може бути фотографування певних об’єктів, нанесення графіті, розклеювання листівок або підпал майна. Згодом, за словами керівника прокуратури, завдання стають складнішими та небезпечнішими, а дитину фактично втягують у кримінальну діяльність.

На сьогодні вироки вже отримав 21 неповнолітній – 18 хлопців і 3 дівчини.

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Правоохоронці встановлюють не лише виконавців, а й організаторів, кураторів та координаторів таких злочинів. Тривають досудові розслідування за статтею 149 Кримінального кодексу України – вербування людей. У випадках, коли простежується причетність представників російських спецслужб, дії також кваліфікують за статтею 438 – вчинення воєнних злочинів.

За словами Папуші, розслідування ускладнюється тим, що вербування відбувається через анонімні акаунти, багаторівневі канали комунікації та іноземні цифрові платформи. Водночас правоохоронці документують діяльність таких осіб і встановлюють їхні зв’язки з представниками спецслужб РФ.

Керівник Харківської обласної прокуратури закликав батьків уважніше ставитися до онлайн-спілкування дітей, пояснювати їм небезпеку анонімних контактів у мережі та звертати увагу на різкі зміни в поведінці, появу незрозумілих коштів або дорогих речей.

Він також зазначив, що ювенальні прокурори та поліцейські проводять інформаційні зустрічі у школах. Під час них дітям пояснюють, як діють вербувальники, які наслідки має участь у диверсіях чи терористичній діяльності та що робити, якщо їм надходять подібні пропозиції.

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