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Новини Вербування Росією українських підлітків
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Підлітків дедалі частіше залучають до диверсій у війні РФ проти України, - Financial Times

FT: РФ і Іран вербують неповнолітніх для диверсій у Європі та Україні

У 2025 році близько 21% затриманих за співпрацю з РФ в Україні становили підлітки. Їх вербують через соцмережі та месенджери для диверсій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на українські спецслужби.

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У матеріалі зазначається, що йдеться про нову тенденцію гібридної війни: російські та іранські спецслужби дедалі частіше залучають до диверсій не професійних агентів, а неповнолітніх, яких знаходять через соцмережі, месенджери та ігрові платформи.

Вербування через Інтернет-платформи

За інформацією співрозмовників видання, вербування відбувається переважно через Telegram, TikTok, Discord, Facebook та онлайн-ігри. Виконавцям пропонують гроші, часто у криптовалюті, за виконання різних завдань.

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Спочатку, як пише FT, підлітків використовували для збору інформації, розклеювання пропагандистських матеріалів або підпалів. Згодом завдання стали більш небезпечними - зокрема шпигунство за українськими військовими об’єктами та участь у виготовленні або встановленні вибухових пристроїв.

Окремо наводиться приклад двох груп підлітків віком 15–16 років, затриманих поблизу Харкова за фотографування українських систем ППО. За даними СБУ, координати їм передавали російські куратори, маскуючи завдання під онлайн-"квест". Зібрана інформація, за твердженням слідства, згодом використовувалася для ракетних ударів по місту.

Також повідомляється, що наймолодшому з осіб, яких намагалися залучити до диверсій, було 11 років.

Загроза для Європи

FT зазначає, що подібна практика вже фіксується не лише в Україні, а й у Польщі, країнах Балтії, Нідерландах і Великій Британії. Європейські спецслужби та Європол розглядають втягування неповнолітніх у диверсійну діяльність як одну з нових серйозних загроз безпеці.

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війна (1639) затримання (4316) підлітки (495) вербування (309)
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06.06.2026 11:51 Відповісти
своим скажи.
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06.06.2026 11:53 Відповісти
Чи це не провал роботи МОН та, зокрема, Лісового, які розвели вседозволеність та дитиноцентризм в українських школах, коли в "онижедетей" лише права, але жодних обов'язків. Подивіться на молодь на вулицях- це, здебільшого, втрачене покоління, тому майбутнього тут не видно.
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06.06.2026 12:42 Відповісти
Якщо ми не залучаємо, кідари будуть використовувати як одноразових й надалі.
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06.06.2026 12:27 Відповісти
логiчне питання..чому таке можливо?
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06.06.2026 12:42 Відповісти
бо це людська природа, скрізь і завжди знайдеться манкурт який за гроші зробить будь-який злочин
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06.06.2026 12:57 Відповісти
https://youtube.com/shorts/mT0L6tz2TAs?si=****************
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06.06.2026 13:05 Відповісти
А може питання в грошах виключно. Ось їхав і стоїть дитина на зупинці, проїзд для дітей платний, при тому що діти не мають доходу, і я заплатив, щоб дитина доїхала додому, але для чиновників з гарними з.п. пачка пільг додатково. Діти не дурні і відчуття справедливості у дітей особливо різке реагування. Також в школах не викладають що можна, а що ні і юридичне поле, бо виросте покоління підковане юридично, а владі треба СТАДО. Нажаль.

В книгах це давно написано, що коли діти відчувають покинутість з дитинства, то потім нічим добрим це не закінчиться і виросте в шалені психологічні проблеми. Навіть зараз психологи вже кричать, що буде біда, що накручують людей і тримають в емоційному перевантаженні, але всім плювати, бо багато при владі потім візьмуть чемодани грошей і звалять, а в Україні будь що буде.
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06.06.2026 13:05 Відповісти
 
 