Підлітків дедалі частіше залучають до диверсій у війні РФ проти України, - Financial Times

У 2025 році близько 21% затриманих за співпрацю з РФ в Україні становили підлітки. Їх вербують через соцмережі та месенджери для диверсій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на українські спецслужби.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У матеріалі зазначається, що йдеться про нову тенденцію гібридної війни: російські та іранські спецслужби дедалі частіше залучають до диверсій не професійних агентів, а неповнолітніх, яких знаходять через соцмережі, месенджери та ігрові платформи.

Вербування через Інтернет-платформи

За інформацією співрозмовників видання, вербування відбувається переважно через Telegram, TikTok, Discord, Facebook та онлайн-ігри. Виконавцям пропонують гроші, часто у криптовалюті, за виконання різних завдань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ у Житомирі. ФОТОрепортаж

Спочатку, як пише FT, підлітків використовували для збору інформації, розклеювання пропагандистських матеріалів або підпалів. Згодом завдання стали більш небезпечними - зокрема шпигунство за українськими військовими об’єктами та участь у виготовленні або встановленні вибухових пристроїв.

Окремо наводиться приклад двох груп підлітків віком 15–16 років, затриманих поблизу Харкова за фотографування українських систем ППО. За даними СБУ, координати їм передавали російські куратори, маскуючи завдання під онлайн-"квест". Зібрана інформація, за твердженням слідства, згодом використовувалася для ракетних ударів по місту.

Також повідомляється, що наймолодшому з осіб, яких намагалися залучити до диверсій, було 11 років.

Загроза для Європи

FT зазначає, що подібна практика вже фіксується не лише в Україні, а й у Польщі, країнах Балтії, Нідерландах і Великій Британії. Європейські спецслужби та Європол розглядають втягування неповнолітніх у диверсійну діяльність як одну з нових серйозних загроз безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ втягнули 260 українських дітей у злочини, - Офіс Генпрокурора