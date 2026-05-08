Спецслужби РФ втягнули 260 українських дітей у злочини, - Офіс Генпрокурора
Російські спецслужби втягнули у злочини 260 українських дітей. Наймолодшому - 11 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник генпрокурора Віктор Логачов.
Що відомо?
За його словами, способи використання дітей трансформувалися.
"Починалося усе з підпалів автівок, передачі інформації ворогу, а зараз дітей залучають до терористичних актів. При цьому діти наражають на небезпеку у першу чергу себе. На сьогодні 260 дітей втягнуті у відповідні дії, з них 50-м не виповнилося іще 15 років, наймолодшому 11 років", - пояснив Логачов.
Водночас заступник генпрокурора наголосив, що йдеться не просто про статистику - за цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство.
Begemot Pepa
Nika Vesela
Al Serh #551041
Забули пароль або логін? Відновити пароль
