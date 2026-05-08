Вербування Росією українських підлітків
Російські спецслужби втягнули у злочини 260 українських дітей. Наймолодшому - 11 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник генпрокурора Віктор Логачов.

Що відомо?

За його словами, способи використання дітей трансформувалися.

"Починалося усе з підпалів автівок, передачі інформації ворогу, а зараз дітей залучають до терористичних актів. При цьому діти наражають на небезпеку у першу чергу себе. На сьогодні 260 дітей втягнуті у відповідні дії, з них 50-м не виповнилося іще 15 років, наймолодшому 11 років", - пояснив Логачов.

Водночас заступник генпрокурора наголосив, що йдеться не просто про статистику - за цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство.

отака у нас державна програма дитинства та материнства!!!!
08.05.2026 11:09 Відповісти
Тому що скрізь безкарність, а єдиним пріорітетом ********* життя стало КОСИТИ БАБЛО не дивлячись яким чином.
08.05.2026 11:17 Відповісти
Якщо урядовці ЗЕ не займаються підлітками та їх патріотичним лікуванням, то ними займаються спецслужби РФ.
08.05.2026 19:13 Відповісти
 
 