Спецслужбы РФ втянули 260 украинских детей в преступления, - Офис генпрокурора

Российские спецслужбы вовлекли в преступления 260 украинских детей. Самому младшему - 11 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Логачев.

По его словам, способы использования детей трансформировались.

"Начиналось все с поджогов автомобилей, передачи информации врагу, а сейчас детей привлекают к террористическим актам. При этом дети подвергают опасности в первую очередь себя. На сегодняшний день 260 детей вовлечены в соответствующие действия, из них 50-м еще не исполнилось 15 лет, самому младшему 11 лет", - рассказал Логачев.

В то же время заместитель генпрокурора подчеркнул, что речь идет не просто о статистике - за этими цифрами стоят сломанные судьбы и утраченное детство.

