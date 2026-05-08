Спецслужбы РФ втянули 260 украинских детей в преступления, - Офис генпрокурора
Российские спецслужбы вовлекли в преступления 260 украинских детей. Самому младшему - 11 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Логачев.
Что известно?
По его словам, способы использования детей трансформировались.
"Начиналось все с поджогов автомобилей, передачи информации врагу, а сейчас детей привлекают к террористическим актам. При этом дети подвергают опасности в первую очередь себя. На сегодняшний день 260 детей вовлечены в соответствующие действия, из них 50-м еще не исполнилось 15 лет, самому младшему 11 лет", - рассказал Логачев.
В то же время заместитель генпрокурора подчеркнул, что речь идет не просто о статистике - за этими цифрами стоят сломанные судьбы и утраченное детство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль