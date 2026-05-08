Новости Вербовка Россией украинских подростков
Спецслужбы РФ втянули 260 украинских детей в преступления, - Офис генпрокурора

Россия вербует украинских детей: в Генпрокуратуре озвучили статистику

Российские спецслужбы вовлекли в преступления 260 украинских детей. Самому младшему - 11 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Логачев.

Что известно?

По его словам, способы использования детей трансформировались.

"Начиналось все с поджогов автомобилей, передачи информации врагу, а сейчас детей привлекают к террористическим актам. При этом дети подвергают опасности в первую очередь себя. На сегодняшний день 260 детей вовлечены в соответствующие действия, из них 50-м еще не исполнилось 15 лет, самому младшему 11 лет", - рассказал Логачев.

В то же время заместитель генпрокурора подчеркнул, что речь идет не просто о статистике - за этими цифрами стоят сломанные судьбы и утраченное детство.

отака у нас державна програма дитинства та материнства!!!!
08.05.2026 11:09 Ответить
Тому що скрізь безкарність, а єдиним пріорітетом ********* життя стало КОСИТИ БАБЛО не дивлячись яким чином.
08.05.2026 11:17 Ответить
Якщо урядовці ЗЕ не займаються підлітками та їх патріотичним лікуванням, то ними займаються спецслужби РФ.
08.05.2026 19:13 Ответить
 
 