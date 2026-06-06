Подростков все чаще привлекают к диверсиям в войне РФ против Украины, - Financial Times

В 2025 году около 21 % задержанных в Украине за сотрудничество с РФ составляли подростки. Их вербуют через социальные сети и мессенджеры для проведения диверсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинские спецслужбы.

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В материале отмечается, что речь идет о новой тенденции гибридной войны: российские и иранские спецслужбы все чаще привлекают к диверсиям не профессиональных агентов, а несовершеннолетних, которых находят через соцсети, мессенджеры и игровые платформы.

Вербовка через интернет-платформы

По информации собеседников издания, вербовка происходит преимущественно через Telegram, TikTok, Discord, Facebook и онлайн-игры. Исполнителям предлагают деньги, часто в криптовалюте, за выполнение различных заданий.

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Сначала, как пишет FT, подростков использовали для сбора информации, расклейки пропагандистских материалов или поджогов. Впоследствии задания стали более опасными - в частности, шпионаж за украинскими военными объектами и участие в изготовлении или установке взрывных устройств.

Отдельно приводится пример двух групп подростков в возрасте 15-16 лет, задержанных вблизи Харькова за фотографирование украинских систем ПВО. По данным СБУ, координаты им передавали российские кураторы, маскируя задания под онлайн-"квест". Собранная информация, по утверждению следствия, впоследствии использовалась для ракетных ударов по городу.

Также сообщается, что самому младшему из лиц, которых пытались привлечь к диверсиям, было 11 лет.

Угроза для Европы

FT отмечает, что подобная практика уже фиксируется не только в Украине, но и в Польше, странах Балтии, Нидерландах и Великобритании. Европейские спецслужбы и Европол рассматривают вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность как одну из новых серьезных угроз безопасности.

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