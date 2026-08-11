Росія вербує українських дітей для терактів: до поліції звернулися вже понад 260 неповнолітніх

Російські спецслужби продовжують використовувати нові схеми для вербування українців з метою здійснення диверсій і терактів. Серед потенційних жертв є діти: вже 260 неповнолітніх звернулися до правоохоронців і допомогли запобігти злочинам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив LIGA.net начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

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За словами Нєбитова, серед тих, кого намагалися завербувати, є діти. Вже 260 дітей звернулися до правоохоронців і допомогли запобігти терактам, для яких їх намагалися використати.

Правоохоронці закликають українців не виконувати подібних вимог і одразу звертатися до них, якщо невідомі особи їм погрожують, шантажують або намагаються змусити їх виконувати підозрілі завдання.

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Окрім цього, у поліції поінформували про нову схему вербування РФ, коли злочинці телефонують покупцям БАДів нібито від імені СБУ.

У цьому випадку, як заявив Нєбитов, жертву звинувачують у фінансуванні російської агресії, після чого психологічно тиснуть і змушують виконати "завдання": спочатку сфотографувати об’єкт, потім спалити авто військового, а далі – вчинити теракт".

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Раніше повідомлялося, що на Харківщині від початку повномасштабної війни зафіксували 44 факти вербування дітей російськими спецслужбами.