Окупант завербував 15-річну українку для шпигунства за ЗСУ у Краматорську: СБУ оголосила підозру

Російський військовослужбовець отримав підозру за вербування 15-річної українки для збору розвідувальної інформації про дислокацію Сил оборони України у Краматорську. За даними слідства, окупант використовував неповнолітню для передачі координат українських військових, техніки та боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує проєкт "Книга катів українського народу".

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За даними слідства, підозрюваний – 27-річний Микита Зорін, уродженець міста Гатчина Ленінградської області РФ, військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ.

Слідчі встановили, що росіянин через Telegram встановив контакт із неповнолітньою українкою 2009 року народження, якій на той момент було 15–16 років. Знаючи про її вік, він схилив дівчину до збору та передачі інформації військового характеру в інтересах російської армії.

За версією слідства, завербована дівчина систематично передавала окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ, військової техніки, складів боєприпасів та правоохоронців у Краматорську.

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Правоохоронці задокументували щонайменше чотири епізоди передачі інформації восени 2025 року. Зокрема, йдеться про відомості щодо перебування українських військових у районі вулиць Олекси Тихого, Івана Сили, Марії Приймаченко, Елеваторної та Сіверської. Серед переданих даних були також координати розміщення систем протиповітряної оборони.

Матеріали щодо неповнолітньої виділені в окреме кримінальне провадження. За інформацією слідства, їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Самому російському військовому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнний злочин, а саме вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті. У СБУ наголошують, що такі дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Конвенцію ООН про права дитини та Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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