Оккупант завербовал 15-летнюю украинку для шпионажа за ВСУ в Краматорске: СБУ объявила подозрение

Российский военнослужащий подозревается в вербовке 15-летней украинки для сбора разведывательной информации о дислокации Сил обороны Украины в Краматорске. По данным следствия, оккупант использовал несовершеннолетнюю для передачи координат украинских военных, техники и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Книга палачей украинского народа".

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По данным следствия, подозреваемый — 27-летний Никита Зорин, уроженец города Гатчина Ленинградской области РФ, военнослужащий 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ.

Следователи установили, что россиянин через Telegram установил контакт с несовершеннолетней украинкой 2009 года рождения, которой на тот момент было 15–16 лет. Зная о ее возрасте, он склонил девушку к сбору и передаче информации военного характера в интересах российской армии.

По версии следствия, завербованная девушка систематически передавала оккупантам данные о расположении подразделений ВСУ, военной техники, складов боеприпасов и сотрудников правоохранительных органов в Краматорске.

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Правоохранители зафиксировали как минимум четыре эпизода передачи информации осенью 2025 года. В частности, речь идет о сведениях о нахождении украинских военных в районе улиц Олексы Тихого, Ивана Силы, Марии Приймаченко, Элеваторной и Северской. Среди переданных данных были также координаты расположения систем противовоздушной обороны.

Материалы в отношении несовершеннолетней выделены в отдельное уголовное производство. По информации следствия, ей инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Самому российскому военному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военное преступление, а именно вербовка и использование ребенка для участия в вооруженном конфликте. В СБУ подчеркивают, что такие действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности Конвенцию ООН о правах ребенка и Римский статут Международного уголовного суда.

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