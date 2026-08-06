За $1,5 тыс. заложила взрывчатку под авто военного в Киеве: женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за теракт по заказу РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24-летняя киевлянка признана виновной в совершении террористического акта на Оболони в Киеве. Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Изготовила и заложила взрывное устройство

В суде было доказано, что женщина согласилась за 1500 долларов выполнить задание куратора из РФ. По его инструкциям она изготовила взрывное устройство и заложила его под днище автомобиля Land Rover, которым пользовался военнослужащий. Для фиксации момента взрыва обвиняемая оставила неподалеку мобильный телефон с включенной камерой.

Утром 4 января 2026 года, когда военнослужащий Национальной гвардии Украины, приехавший в Киев в отпуск, открыл багажник автомобиля, взрывное устройство сработало. В результате взрыва 30-летний военный получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Также пострадала находившаяся рядом женщина.

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Отмечается, что автомобиль Land Rover был уничтожен. Кроме того, поврежден припаркованный неподалеку автомобиль Daewoo.

Предъявили обвинение в совершении террористического акта

Сообщается, что киевлянку задержали вскоре после взрыва и сообщили ей о подозрении.

Ее действия квалифицированы как совершение террористического акта, то есть совершение взрыва, который создавал угрозу жизни и здоровью людей и нанес значительный имущественный ущерб, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

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Обвиняемая раскаялась в содеянном. Ее приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.