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Новости Фото Теракты в Украине Поджоги авто военных
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За $1,5 тыс. заложила взрывчатку под авто военного в Киеве: женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за теракт по заказу РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24-летняя киевлянка признана виновной в совершении террористического акта на Оболони в Киеве. Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Изготовила и заложила взрывное устройство

В суде было доказано, что женщина согласилась за 1500 долларов выполнить задание куратора из РФ. По его инструкциям она изготовила взрывное устройство и заложила его под днище автомобиля Land Rover, которым пользовался военнослужащий. Для фиксации момента взрыва обвиняемая оставила неподалеку мобильный телефон с включенной камерой.

Осуждена женщина за теракт в Киеве

Утром 4 января 2026 года, когда военнослужащий Национальной гвардии Украины, приехавший в Киев в отпуск, открыл багажник автомобиля, взрывное устройство сработало. В результате взрыва 30-летний военный получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Также пострадала находившаяся рядом женщина.

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Отмечается, что автомобиль Land Rover был уничтожен. Кроме того, поврежден припаркованный неподалеку автомобиль Daewoo.

Предъявили обвинение в совершении террористического акта

Сообщается, что киевлянку задержали вскоре после взрыва и сообщили ей о подозрении.

Осуждена женщина за теракт в Киеве

Ее действия квалифицированы как совершение террористического акта, то есть совершение взрыва, который создавал угрозу жизни и здоровью людей и нанес значительный имущественный ущерб, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

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Обвиняемая раскаялась в содеянном. Ее приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

взрывчатка (903) теракт (2480) Офис Генпрокурора (3312)
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Топ комментарии
+17
***, чому 9???????!!!!!!!!!!!! Кацапи 25 дають за 2000 фублєй переказу на ЗСУ, а у нас гуманізм під час війни! Те, що люди могли загинути не враховується??
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06.08.2026 13:42 Ответить
+13
Звідки родом ця курва?
Чому лише 9, а не пожиттеве як шо нема повіщення?
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06.08.2026 13:47 Ответить
+8
Кацапи дають пожиттєве захисникам Маріуполя , хоча на них взагалі не поширюється кацапське законодавство . Тому в умовах війни до таких падлюк повинно застосовуватися лише таке : загинула під час перестрілки з поліцією під час затримання коли вчиняла збройний опір , або "вчинила самогубство після оголошення судового вироку ". На ділі вона сидітиме в колонії, в умовах про які багато з пенсіонерів тільки мріють, і записуватиме відео для обміну з кацапами .
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06.08.2026 13:59 Ответить

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