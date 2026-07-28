Готовили теракт против военных с применением 10 кг взрывчатки: в Харькове задержали двух агентов РФ, - Нацполиция. ФОТО
В Харькове задержали двух агентов РФ, которые по заданию вражеской спецслужбы готовили теракт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Что известно о предателях?
Как отмечается, речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетней сообщнице, которых завербовали российские спецслужбы. Общение происходило через Telegram, где куратор давал им задания и инструкции. Одно из таких заданий — ликвидация военных, которые соберутся на определенное мероприятие. Злоумышленники арендовали дом, установили там устройства слежения и дистанционного управления. Также получили задание изготовить 10 килограммов взрывчатки. За каждое задание получали денежное вознаграждение. Теперь сообщникам может грозить пожизненное заключение.
"Сначала кураторы из вражеских спецслужб давали завербованным агентам тестовые задания — фото- и видеофиксация отдельных объектов, поджог автомобиля Сил обороны. Пройдя этап проверки, они получили другое задание — арендовать дом, установить там устройства видеонаблюдения и организовать мероприятие для военных", — говорится в сообщении.
Следующее задание — изготовление самодельного взрывчатого вещества. Фигуранты даже получили подробные инструкции, а также средства для приобретения необходимых компонентов. Изготавливали взрывчатку в квартире несовершеннолетней сообщницы в Харькове под дистанционным руководством представителя спецслужбы РФ.
По предварительным данным, взрывчатку, предположительно, должны были установить в доме и привести в действие в нужное время. Правоохранители не допустили реализации этого замысла и изъяли оборудование, предназначенное для выполнения задачи.
Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ задержали фигурантов "на горячем" — на завершающем этапе изготовления самодельного взрывного устройства.
У них изъяли компоненты, оборудование, мобильные телефоны и т. д. По предварительным данным, мощность устройства, которое планировали изготовить фигуранты, могла достигать около 10 кг в тротиловом эквиваленте.
Задержание и подозрения
25-летнего молодого человека и несовершеннолетнюю сообщницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обоим сообщили о подозрении. В зависимости от роли каждого в совершении преступления их действия квалифицированы:
- - ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт),
- - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит пожизненное заключение.
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