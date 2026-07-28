Готовили теракт против военных с применением 10 кг взрывчатки: в Харькове задержали двух агентов РФ, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове задержали двух агентов РФ, которые по заданию вражеской спецслужбы готовили теракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о предателях?

Как отмечается, речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетней сообщнице, которых завербовали российские спецслужбы. Общение происходило через Telegram, где куратор давал им задания и инструкции. Одно из таких заданий — ликвидация военных, которые соберутся на определенное мероприятие. Злоумышленники арендовали дом, установили там устройства слежения и дистанционного управления. Также получили задание изготовить 10 килограммов взрывчатки. За каждое задание получали денежное вознаграждение. Теперь сообщникам может грозить пожизненное заключение.

Читайте также: СБУ сорвала теракт в Харьковской области: агенты ФСБ заманивали военных на "благотворительную вечеринку", чтобы отравить их. ВИДЕО+ФОТО

"Сначала кураторы из вражеских спецслужб давали завербованным агентам тестовые задания — фото- и видеофиксация отдельных объектов, поджог автомобиля Сил обороны. Пройдя этап проверки, они получили другое задание — арендовать дом, установить там устройства видеонаблюдения и организовать мероприятие для военных", — говорится в сообщении.

Следующее задание — изготовление самодельного взрывчатого вещества. Фигуранты даже получили подробные инструкции, а также средства для приобретения необходимых компонентов. Изготавливали взрывчатку в квартире несовершеннолетней сообщницы в Харькове под дистанционным руководством представителя спецслужбы РФ.

По предварительным данным, взрывчатку, предположительно, должны были установить в доме и привести в действие в нужное время. Правоохранители не допустили реализации этого замысла и изъяли оборудование, предназначенное для выполнения задачи.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ задержали фигурантов "на горячем" — на завершающем этапе изготовления самодельного взрывного устройства.

У них изъяли компоненты, оборудование, мобильные телефоны и т. д. По предварительным данным, мощность устройства, которое планировали изготовить фигуранты, могла достигать около 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны агенты ФСБ, которые готовили теракт возле административного здания в центре Киева, — СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержание и подозрения

25-летнего молодого человека и несовершеннолетнюю сообщницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обоим сообщили о подозрении. В зависимости от роли каждого в совершении преступления их действия квалифицированы:

- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт),

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит пожизненное заключение.