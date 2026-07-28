Готували теракт проти військових із застосуванням 10 кг вибухівки: у Харкові затримали двох агентів РФ, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові затримали двох агентів РФ, які за завданням ворожої спецслужби готували теракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Що про зрадників відомо?

Як зазначається, йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували російські спецслужби. Комунікація відбувалася через Telegram, де куратор надавав їм завдання та інструкції. Одне з таких завдань - ліквідація військових, що зберуться на певний захід. Зловмисники орендували будинок, встановили там пристрої стеження та дистанційного керування. Також отримали завдання виготовити 10 кілограмову вибухівку. За кожне завдання отримували грошову винагороду. Тепер спільникам може загрожувати довічне ув'язнення.

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"Спочатку куратори з ворожих спецслужб давали завербованим агентам тестові завдання - фото- та відеофіксація окремих об’єктів, підпал автомобіля Сил оборони. Пройшовши етап перевірки, вони отримали іншу задачу - орендувати будинок, встановити там пристрої відеоспостереження, та організувати захід для військових", - йдеться у повідомленні.

Наступне завдання - виготовлення саморобної вибухівки. Фігуранти навіть отримали детальні інструкції, а також кошти для придбання необхідних компонентів. Виготовляли вибухівку в квартирі неповнолітньої спільниці в Харкові під дистанційним керівництвом представника спецслужби РФ.

За попередніми даними, вибухівку, імовірно, мали встановити в будинку та привести в дію у потрібний час. Правоохоронці не допустили реалізації цього задуму та вилучили обладнання, призначене для виконання завдання.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з працівниками СБУ затримали фігурантів "на гарячому" - на завершальному етапі виготовлення саморобного вибухового пристрою.

У них вилучили компоненти, обладнання, мобільні телефони тощо. За попередніми даними, потужність пристрою, який планували виготовити фігуранти, могла сягати близько 10 кг у тротиловому еквіваленті.

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Затримання та підозри

25-річного хлопця та неповнолітню спільницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом повідомили про підозру. Залежно від ролі кожного у вчиненні злочину їхні дії кваліфіковані:

- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт),

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Підозрюваних взято під варту. Їм загрожує довічне ув’язнення.