За $1,5 тис. заклала вибухівку під автомобіль військового у Києві: до 9 років засуджено жінку за теракт на замовлення РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24-річну киянку визнано винною у вчиненні терористичного акту на Оболоні в Києві. Суд призначив їй 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Виготовила та заклала вибуховий пристрій

У суді доведено, що жінка погодилася за 1500 доларів виконати завдання куратора з РФ. За його інструкціями вона виготовила вибуховий пристрій і заклала його під днище автомобіля Land Rover, яким користувався військовослужбовець. Для фіксації моменту вибуху обвинувачена залишила неподалік мобільний телефон із увімкненою камерою.

Уранці 4 січня 2026 року, коли військовослужбовець Національної гвардії України, який приїхав до Києва у відпустку, відчинив багажник автомобіля, вибуховий пристрій спрацював. Унаслідок вибуху 30-річний військовий дістав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги. Також постраждала жінка, яка перебувала поруч.

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Зазначається, що автомобіль Land Rover було знищено. Крім того, пошкоджено припаркований неподалік автомобіль Daewoo.

Інкримінували вчинення терористичного акту

Повідомляється, що киянку затримали невдовзі після вибуху та повідомили їй про підозру.

Її дії кваліфіковано як вчинення терористичного акту, тобто вчинення вибуху, який створював небезпеку для життя, здоров’я людини та заподіяв значну майнову шкоду, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 258 КК України).

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Обвинувачена у вчиненому розкаялась. Її засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.