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Новини Фото Теракти в Україні Підпали автомобілів військових
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За $1,5 тис. заклала вибухівку під автомобіль військового у Києві: до 9 років засуджено жінку за теракт на замовлення РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24-річну киянку визнано винною у вчиненні терористичного акту на Оболоні в Києві. Суд призначив їй 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Виготовила та заклала вибуховий пристрій

У суді доведено, що жінка погодилася за 1500 доларів виконати завдання куратора з РФ. За його інструкціями вона виготовила вибуховий пристрій і заклала його під днище автомобіля Land Rover, яким користувався військовослужбовець. Для фіксації моменту вибуху обвинувачена залишила неподалік мобільний телефон із увімкненою камерою.

Засуджено жінку за теракт у Києві

Уранці 4 січня 2026 року, коли військовослужбовець Національної гвардії України, який приїхав до Києва у відпустку, відчинив багажник автомобіля, вибуховий пристрій спрацював. Унаслідок вибуху 30-річний військовий дістав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги. Також постраждала жінка, яка перебувала поруч.

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Зазначається, що автомобіль Land Rover було знищено. Крім того, пошкоджено припаркований неподалік автомобіль Daewoo.

Інкримінували вчинення терористичного акту

Повідомляється, що киянку затримали невдовзі після вибуху та повідомили їй про підозру.

Засуджено жінку за теракт у Києві

Її дії кваліфіковано як вчинення терористичного акту, тобто вчинення вибуху, який створював небезпеку для життя, здоров’я людини та заподіяв значну майнову шкоду, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 258 КК України).

Також дивіться: Затримано агентів ФСБ, які готували теракт біля адмінбудівлі у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обвинувачена у вчиненому розкаялась. Її засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

вибухівка (521) теракт (1194) Офіс Генпрокурора (3660)
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Топ коментарі
+17
***, чому 9???????!!!!!!!!!!!! Кацапи 25 дають за 2000 фублєй переказу на ЗСУ, а у нас гуманізм під час війни! Те, що люди могли загинути не враховується??
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06.08.2026 13:42 Відповісти
+13
Звідки родом ця курва?
Чому лише 9, а не пожиттеве як шо нема повіщення?
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06.08.2026 13:47 Відповісти
+8
Кацапи дають пожиттєве захисникам Маріуполя , хоча на них взагалі не поширюється кацапське законодавство . Тому в умовах війни до таких падлюк повинно застосовуватися лише таке : загинула під час перестрілки з поліцією під час затримання коли вчиняла збройний опір , або "вчинила самогубство після оголошення судового вироку ". На ділі вона сидітиме в колонії, в умовах про які багато з пенсіонерів тільки мріють, і записуватиме відео для обміну з кацапами .
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06.08.2026 13:59 Відповісти

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