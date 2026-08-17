На Одесщине отменили ограничения комендантского часа для транзитного транспорта
В Одесской области изменили ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта.
Об этом сообщили в Одесской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Областная военная администрация сняла ограничения для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения.
Речь идет о маршруте от киевской трассы через объездную дорогу Одессы в сторону международных пунктов пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка" и "Рени".
Транзит к пунктам пропуска стал доступен без ограничений комендантского часа
Изменения в первую очередь касаются людей, пересекающих границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях.
Теперь они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в пути.
- Ранее сообщалось, что в Одессе демонтировали защитную конструкцию с памятника Дюку де Ришелье.
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