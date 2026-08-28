112 поїздів затримуються по Україні, окремі – до 15 годин: "Укрзалізниця" попередила про збій графіка

В Україні масово збився графік пасажирських поїздів через повітряні тривоги та загрозу російських безпілотників. Наразі із запізненням рухаються 112 рейсів, а окремі пасажири чекають на свої поїзди по 10–15 годин.

Як передає Цензор.НЕТ , "Укрзалізниця" повідомляє про 32 рейси, які затримуються щонайменше на п’ять годин, а ще 76 – на дві години і більше.

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Найбільша затримка – 15 годин

Найскладніша ситуація склалася на маршруті Суми – Київ. Поїзд №775/776 відстає від графіка на 15 годин.

На 12 годин затримуються одразу три рейси – Кременчук – Пшемисль, Кременчук – Мукачево та Полтава – Мукачево.

Серед інших найбільших затримок:

№143/144 Суми – Рахів – 10 годин 16 хвилин;

№103/104 Орілька – Львів – 10 годин;

№43/44 Дніпро – Івано-Франківськ – 9 годин 33 хвилини;

№13/14 Київ – Солотвино – 9 годин 28 хвилин;

№773/774 Конотоп – Жмеринка – 9 годин 19 хвилин;

№7/8 Харків – Одеса – 8 годин 34 хвилини;

№45/46 Харків – Ужгород – 8 годин 33 хвилини;

№749/750 Київ – Відень та Київ – Ужгород – 8 годин 28 хвилин.

Більш ніж на сім годин відстають також поїзди Львів – Одеса, Харків – Хелм, Житомир – Одеса та Хелм – Харків.

Ще низка рейсів, які сполучають Київ із Миколаєвом, Ужгородом, Пшемислем, Кишиневом, Чопом, Трускавцем, Раховом і Бухарестом, запізнюються на п’ять-шість годин.

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Рейси не скасовували

В "Укрзалізниці" наголошують, що попри значні затримки поїзди не скасовують.

Керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко пояснив, що рух зупиняють не під час кожної повітряної тривоги, а лише тоді, коли фіксується безпосередня загроза конкретному поїзду.

Через велику кількість таких випадків одна затримка тягне за собою наступні – утворюється ланцюгова реакція, яка збиває графік інших рейсів.

За його словами, проблеми з розкладом можуть зберігатися протягом ночі та 28 серпня.

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Маршрути можуть тимчасово скорочувати

Щоб швидше повернути рух до графіка, "Укрзалізниця" може тимчасово скорочувати маршрути окремих поїздів.

У такому разі пасажирів пересаджуватимуть на завершальній ділянці маршруту в інший рухомий склад. При цьому клас вагонів може відрізнятися від зазначеного у квитку, оскільки використовуватимуть те, що є в депо.

За словами Шевченка, такі рішення потрібні, щоб максимально швидко стабілізувати рух і спробувати повернути більшість рейсів до нормального графіка хоча б до вечора.

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