112 поїздів затримуються по Україні, окремі – до 15 годин: "Укрзалізниця" попередила про збій графіка
В Україні масово збився графік пасажирських поїздів через повітряні тривоги та загрозу російських безпілотників. Наразі із запізненням рухаються 112 рейсів, а окремі пасажири чекають на свої поїзди по 10–15 годин.
Як передає Цензор.НЕТ , "Укрзалізниця" повідомляє про 32 рейси, які затримуються щонайменше на п’ять годин, а ще 76 – на дві години і більше.
Найбільша затримка – 15 годин
Найскладніша ситуація склалася на маршруті Суми – Київ. Поїзд №775/776 відстає від графіка на 15 годин.
На 12 годин затримуються одразу три рейси – Кременчук – Пшемисль, Кременчук – Мукачево та Полтава – Мукачево.
Серед інших найбільших затримок:
- №143/144 Суми – Рахів – 10 годин 16 хвилин;
- №103/104 Орілька – Львів – 10 годин;
- №43/44 Дніпро – Івано-Франківськ – 9 годин 33 хвилини;
- №13/14 Київ – Солотвино – 9 годин 28 хвилин;
- №773/774 Конотоп – Жмеринка – 9 годин 19 хвилин;
- №7/8 Харків – Одеса – 8 годин 34 хвилини;
- №45/46 Харків – Ужгород – 8 годин 33 хвилини;
- №749/750 Київ – Відень та Київ – Ужгород – 8 годин 28 хвилин.
Більш ніж на сім годин відстають також поїзди Львів – Одеса, Харків – Хелм, Житомир – Одеса та Хелм – Харків.
Ще низка рейсів, які сполучають Київ із Миколаєвом, Ужгородом, Пшемислем, Кишиневом, Чопом, Трускавцем, Раховом і Бухарестом, запізнюються на п’ять-шість годин.
Рейси не скасовували
В "Укрзалізниці" наголошують, що попри значні затримки поїзди не скасовують.
Керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко пояснив, що рух зупиняють не під час кожної повітряної тривоги, а лише тоді, коли фіксується безпосередня загроза конкретному поїзду.
Через велику кількість таких випадків одна затримка тягне за собою наступні – утворюється ланцюгова реакція, яка збиває графік інших рейсів.
За його словами, проблеми з розкладом можуть зберігатися протягом ночі та 28 серпня.
Маршрути можуть тимчасово скорочувати
Щоб швидше повернути рух до графіка, "Укрзалізниця" може тимчасово скорочувати маршрути окремих поїздів.
У такому разі пасажирів пересаджуватимуть на завершальній ділянці маршруту в інший рухомий склад. При цьому клас вагонів може відрізнятися від зазначеного у квитку, оскільки використовуватимуть те, що є в депо.
За словами Шевченка, такі рішення потрібні, щоб максимально швидко стабілізувати рух і спробувати повернути більшість рейсів до нормального графіка хоча б до вечора.
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