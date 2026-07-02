Після масованої атаки РФ затримуються понад 40 поїздів "Укрзалізниці"

Внаслідок масованого російського удару десятки поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням. Найдовші затримки становлять понад сім годин, а графік руху може змінюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайт АТ "Укрзалізниця".

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Станом на 10:48 2 липня Укрзалізниця повідомила про затримку понад 40 пасажирських поїздів через наслідки масованої російської атаки.

Найбільше відставання від графіка зафіксовано у рейсів Харків - Ужгород та Харків - Рахів - понад 7 годин 50 хвилин. Ще два поїзди, які прямують із Харкова до Хелма та Чернівців, затримуються приблизно на шість годин.

Затримуються також міжнародні рейси

Понад 20 поїздів, більшість із яких прямує до західних регіонів України, відстають від графіка на дві-три години.

Серед затриманих є й міжнародні рейси, зокрема до Хелма, Перемишля та Варшави.

В Укрзалізниці наголосили, що зазначений час прибуття та відправлення є орієнтовним і може змінюватися залежно від оперативної ситуації.

Під час повітряних тривог поїзди зупиняють

У компанії пояснили, що під час російських обстрілів і за наявності загрози рух поїздів тимчасово призупиняють, а пасажирів евакуюють у безпечні місця.

Такі заходи безпеки впливають на графік руху та можуть спричиняти додаткові затримки рейсів.

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