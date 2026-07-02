После массированной атаки РФ задерживаются более 40 поездов "Укрзалізниці"

В результате массированного российского удара десятки поездов "Укрзалізниці" следуют с опозданием. Наибольшие задержки составляют более семи часов, а расписание движения может изменяться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте АО "Укрзалізниця".

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По состоянию на 10:48 2 июля "Укрзалізниця" сообщила о задержке более 40 пассажирских поездов из-за последствий массированной российской атаки.

Наибольшее отставание от графика зафиксировано у рейсов Харьков - Ужгород и Харьков - Рахов - более 7 часов 50 минут. Еще два поезда, следующие из Харькова в Холм и Черновцы, задерживаются примерно на шесть часов.

Задерживаются также международные рейсы

Более 20 поездов, большинство из которых следуют в западные регионы Украины, отстают от расписания на два-три часа.

Среди задержанных есть и международные рейсы, в частности в Холм, Перемышль и Варшаву.

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что указанное время прибытия и отправления является ориентировочным и может меняться в зависимости от оперативной ситуации.

Во время воздушных тревог поезда останавливают

В компании пояснили, что во время российских обстрелов и при наличии угрозы движение поездов временно приостанавливают, а пассажиров эвакуируют в безопасные места.

Такие меры безопасности влияют на график движения и могут вызывать дополнительные задержки рейсов.

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