После массированной атаки РФ задерживаются более 40 поездов "Укрзалізниці"
В результате массированного российского удара десятки поездов "Укрзалізниці" следуют с опозданием. Наибольшие задержки составляют более семи часов, а расписание движения может изменяться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте АО "Укрзалізниця".
По состоянию на 10:48 2 июля "Укрзалізниця" сообщила о задержке более 40 пассажирских поездов из-за последствий массированной российской атаки.
Наибольшее отставание от графика зафиксировано у рейсов Харьков - Ужгород и Харьков - Рахов - более 7 часов 50 минут. Еще два поезда, следующие из Харькова в Холм и Черновцы, задерживаются примерно на шесть часов.
Задерживаются также международные рейсы
Более 20 поездов, большинство из которых следуют в западные регионы Украины, отстают от расписания на два-три часа.
Среди задержанных есть и международные рейсы, в частности в Холм, Перемышль и Варшаву.
В "Укрзалізниці" подчеркнули, что указанное время прибытия и отправления является ориентировочным и может меняться в зависимости от оперативной ситуации.
Во время воздушных тревог поезда останавливают
В компании пояснили, что во время российских обстрелов и при наличии угрозы движение поездов временно приостанавливают, а пассажиров эвакуируют в безопасные места.
Такие меры безопасности влияют на график движения и могут вызывать дополнительные задержки рейсов.
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