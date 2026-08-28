112 поездов задерживаются по всей Украине, некоторые - до 15 часов: "Укрзализныця" предупредила о сбое в расписании

В Украине массово нарушилось расписание пассажирских поездов из-за воздушных тревог и угрозы со стороны российских беспилотников. В настоящее время с опозданием следуют 112 рейсов, а некоторые пассажиры ждут свои поезда по 10–15 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Укрзализныця" сообщает о 32 рейсах, которые задерживаются как минимум на пять часов, а еще 76 — на два часа и более.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самая большая задержка — 15 часов

Самая сложная ситуация сложилась на маршруте Сумы – Киев. Поезд №775/776 отстает от графика на 15 часов.

На 12 часов задерживаются сразу три рейса – Кременчуг – Пшемысль, Кременчуг – Мукачево и Полтава – Мукачево.

Среди других крупнейших задержек:

№143/144 Сумы – Рахов – 10 часов 16 минут;

№103/104 Орилька – Львов – 10 часов;

№43/44 Днепр – Ивано-Франковск – 9 часов 33 минуты;

№13/14 Киев – Солотвино – 9 часов 28 минут;

№773/774 Конотоп – Жмеринка – 9 часов 19 минут;

№7/8 Харьков – Одесса – 8 часов 34 минуты;

№45/46 Харьков – Ужгород – 8 часов 33 минуты;

№749/750 Киев – Вена и Киев – Ужгород – 8 часов 28 минут.

Более чем на семь часов отстают также поезда Львов – Одесса, Харьков – Хелм, Житомир – Одесса и Хелм – Харьков.

Еще ряд рейсов, связывающих Киев с Николаевом, Ужгородом, Пшемыслем, Кишиневом, Чопом, Трускавцем, Раховом и Бухарестом, опаздывают на пять-шесть часов.

Читайте также: После массированной атаки РФ задерживаются более 40 поездов "Укрзализныци"

Рейсы не отменяли

В "Укрзализныце" подчеркивают, что, несмотря на значительные задержки, поезда не отменяют.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко пояснил, что движение останавливают не при каждой воздушной тревоге, а только тогда, когда фиксируется непосредственная угроза конкретному поезду.

Из-за большого количества таких случаев одна задержка влечет за собой последующие – возникает цепная реакция, которая сбивает график других рейсов.

По его словам, проблемы с расписанием могут сохраняться в течение ночи и 28 августа.

Читайте также: В Харьковской области поезд столкнулся с грузовиком: рейсы задерживаются

Маршруты могут временно сокращаться

Чтобы быстрее вернуть движение в график, "Укрзализныця" может временно сокращать маршруты отдельных поездов.

В таком случае пассажиров будут пересаживать на заключительном участке маршрута на другой поезд. При этом класс вагонов может отличаться от указанного в билете, поскольку будут использоваться те, что есть в депо.

По словам Шевченко, такие решения необходимы, чтобы максимально быстро стабилизировать движение и попытаться вернуть большинство рейсов к нормальному расписанию хотя бы к вечеру.

Читайте: Из-за удара РФ по поезду "Укрзализныця" временно меняет маршруты в Сумской области