Разрабатываем решения для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог, – Калашник

Министр развития громад и территорий Николай Калашник провел оперативное совещание по вопросам работы транспорта и логистики в период длительных воздушных тревог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Николая Калашника, опубликованном в воскресенье вечером.

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"Укрзализныця" готовит транспорт к длительным тревогам

Калашник провел совещание с руководством АО "Укрзализныця" во главе с Александром Перцовским, Киевской городской военной администрацией и военным командованием.

В ходе встречи обсудили работу транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

"В первую очередь — безопасность людей. В то же время мы должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих всю страну", — сообщил Калашник.

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По его словам, "Укрзализныця" продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными.

В частности, прорабатываются вопросы круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, а также предотвращения одновременного прибытия поездов на смежные платформы.

Также планируется сократить время посадки и высадки пассажиров. Для этого, в частности, может быть упрощен контроль в случае повышенной угрозы.

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Отдельно разрабатывается дифференцированная система оповещения в зависимости от типа угрозы. Также рассматривается изменение режима комендантского часа в Киеве и области.

"Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики", — отметил министр.

К слову, в воскресенье, 30 августа, жители Люблинского воеводства Польши получили уведомление, предупреждавшее их о российской атаке на западные области Украины.

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