Россия атакует Украину ударными и реактивными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в воскресенье, 30 августа, Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение ударных БПЛА

В 19:05 — Киев — реактивный БПЛА над городом — в юго-западном направлении.

В 19:19 — реактивные БПЛА над Киевским водохранилищем — южным курсом.

В 19:24 — Николаевская область — реактивный БПЛА с юга.

Обновленная информация

В 19:35 - Реактивный БпЛА на север Житомирщины из Киевщины.

В 19:58 – Воздушные силы сообщают:

Реактивный БпЛА на севере Ривненщины – западным курсом.

БпЛА на Киевщине - курс на Ржищев.

БпЛА в окрестностях Николаева – южным курсом.

В 20:10 - Реактивный БпЛА мимо н.п. Маневичи (Волынская обл.) – юго-западным курсом.

В 20:15 - Баражующие боеприпасы "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря.

В 20:32 - Киев - БпЛА мимо Теремков - северо-западным курсом.

В 20:34 – Группа БпЛА на юге Николаевщины – курс на Одесщину.

В 20:42 - Киевщина - реактивные БпЛА курсом на Ирпень с севера.

В 20:56 - Киев - реактивный БпЛА в направлении города с юга.

В 20:58 - КАБы на Днепропетровщину.

В 20:59 - Черниговщина: группы реактивных БпЛА мимо Славутича в направлении Киевщины.

В 21:00 - КАБы на Харьковщину.

В 21:03 – Воздушные силы сообщают:

Полтавщина – группа реактивных БпЛА курсом на запад.

Черкасчина – реактивный БпЛА южным курсом.

Группа реактивных БПЛА на Одесчине - курсом на Виннитчину.

Харьковщина – реактивный БпЛА – курс на юг.

Днепропетровщина - БпЛА мимо Шахтерского - западным курсом.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте: Посла Украины Джеляла вызвали в МИД Турции из-за атак на суда в Черном море, - СМИ