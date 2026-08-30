Россия атакует Украину ударными и реактивными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в воскресенье, 30 августа, Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА
В 19:05 — Киев — реактивный БПЛА над городом — в юго-западном направлении.
В 19:19 — реактивные БПЛА над Киевским водохранилищем — южным курсом.
В 19:24 — Николаевская область — реактивный БПЛА с юга.
Обновленная информация
В 19:35 - Реактивный БпЛА на север Житомирщины из Киевщины.
В 19:58 – Воздушные силы сообщают:
- Реактивный БпЛА на севере Ривненщины – западным курсом.
- БпЛА на Киевщине - курс на Ржищев.
- БпЛА в окрестностях Николаева – южным курсом.
В 20:10 - Реактивный БпЛА мимо н.п. Маневичи (Волынская обл.) – юго-западным курсом.
В 20:15 - Баражующие боеприпасы "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря.
В 20:32 - Киев - БпЛА мимо Теремков - северо-западным курсом.
В 20:34 – Группа БпЛА на юге Николаевщины – курс на Одесщину.
В 20:42 - Киевщина - реактивные БпЛА курсом на Ирпень с севера.
В 20:56 - Киев - реактивный БпЛА в направлении города с юга.
В 20:58 - КАБы на Днепропетровщину.
В 20:59 - Черниговщина: группы реактивных БпЛА мимо Славутича в направлении Киевщины.
В 21:00 - КАБы на Харьковщину.
В 21:03 – Воздушные силы сообщают:
- Полтавщина – группа реактивных БпЛА курсом на запад.
- Черкасчина – реактивный БпЛА южным курсом.
- Группа реактивных БПЛА на Одесчине - курсом на Виннитчину.
- Харьковщина – реактивный БпЛА – курс на юг.
- Днепропетровщина - БпЛА мимо Шахтерского - западным курсом.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль