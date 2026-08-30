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Новости Атака РФ на гражданские суда
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Посла Украины Джеляла вызвали в МИД Турции из-за атак на суда в Черном море, - СМИ

МИД Турции

Посла Украины в Турции Наримана Джеляла вызвали в турецкое МИД после нападений у российского побережья Чёрного моря на два судна, эксплуатируемых турецкими компаниями.

Об этом пишет агентствоAnadolu со ссылкой на источники в МИД Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нападение на суда

По данным агентства, судно Lider Bordo Mavi подверглось нападению 26 августа у российского портового города Туапсе в Черном море. На следующий день судно Lider Kocatepe, которое было направлено для буксировки первого судна, также подверглось нападению. Оба судна находятся в эксплуатации турецких компаний.

Позиция Анкары

После этих инцидентов посла Украины в Анкаре вызвали в турецкое МИД.

"В ходе встречи была озвучена реакция Турции на атаки, а также сделаны необходимые предупреждения о необходимости обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море", — сообщает агентство.

Читайте также: Турция после удара по своему судну призвала Украину и РФ гарантировать безопасность судоходства в Черном море

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.
  • Также сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обратился кРоссии и Украине с призывом ввести мораторий на атаки на торговые суда в Черном море.

Читайте также: Турция призвала Украину и РФ объявить мораторий на удары в Черном море, - Фидан

Автор: 

корабль (2186) Турция (3594) Черное море (1598) атака (2007)
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Топ комментарии
+13
Біля російського порту Туапсе. У чому справа? Судна були вражені в російських терводах. Це називається нєкуй шастать і збігається з міжнародним законодавством.
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30.08.2026 01:48 Ответить
+8
Це ж кумир українців Ердоган, як показали опитування. Хоча якщо подивитися що робить турецький диктатор, пособник кацапів, це нонсенс. Ще один доказ того, що баранами в будь-якій країні керують ЗМІ.
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30.08.2026 02:07 Ответить
+8
Ердоган не поплічник кацапні та не друг України, у нього є лише власні інтереси і виходячи з них він буде діяти.
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30.08.2026 02:09 Ответить

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