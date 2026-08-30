Посла Украины Джеляла вызвали в МИД Турции из-за атак на суда в Черном море, - СМИ

Посла Украины в Турции Наримана Джеляла вызвали в турецкое МИД после нападений у российского побережья Чёрного моря на два судна, эксплуатируемых турецкими компаниями.

Об этом пишет агентствоAnadolu со ссылкой на источники в МИД Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нападение на суда

По данным агентства, судно Lider Bordo Mavi подверглось нападению 26 августа у российского портового города Туапсе в Черном море. На следующий день судно Lider Kocatepe, которое было направлено для буксировки первого судна, также подверглось нападению. Оба судна находятся в эксплуатации турецких компаний.

Позиция Анкары

После этих инцидентов посла Украины в Анкаре вызвали в турецкое МИД.

"В ходе встречи была озвучена реакция Турции на атаки, а также сделаны необходимые предупреждения о необходимости обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море", — сообщает агентство.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обратился кРоссии и Украине с призывом ввести мораторий на атаки на торговые суда в Черном море.

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