Турция после удара по своему судну призвала Украину и РФ гарантировать безопасность судоходства в Черном море

Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжёлые ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

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Анкара заявила о серьезной обеспокоенности

В турецком МИД отметили, что серьезно обеспокоены нападениями на гражданские суда в акватории Черного моря, несмотря на предыдущие предупреждения Анкары.

В ведомстве также сообщили, что внимательно следят за состоянием турецких граждан, находившихся на борту поврежденного судна.

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На борту находились 13 граждан Турции

По данным Hurriyet Daily News, грузовое судно, следовавшее в Турцию, подверглось удару беспилотника у побережья России в районе Новороссийска.

Все 22 члена экипажа были эвакуированы. По информации Генерального управления морских дел Турции, среди них было 13 граждан страны. Предварительно сообщается, что трое моряков получили серьезные ранения.

По предварительным данным, повреждения получили жилая часть судна и его носовая часть, после чего на борту возник пожар.

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