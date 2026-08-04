Туреччина після удару по своєму судну закликала Україну та РФ гарантувати безпеку судноплавства в Чорному морі

Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

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Анкара заявила про серйозне занепокоєння

У турецькому МЗС зазначили, що серйозно стурбовані атаками на цивільні судна в акваторії Чорного моря, попри попередні застереження Анкари.

У відомстві також повідомили, що уважно стежать за станом турецьких громадян, які перебували на борту пошкодженого судна.

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На борту перебували 13 громадян Туреччини

За даними Hurriyet Daily News, вантажне судно, яке прямувало до Туреччини, зазнало удару безпілотника біля узбережжя Росії в районі Новоросійська.

Усі 22 члени екіпажу були евакуйовані. За інформацією Генерального управління морських справ Туреччини, серед них було 13 громадян країни. Попередньо повідомляється, що троє моряків дістали серйозні поранення.

За попередньою інформацією, пошкодження отримали житлова частина судна та його носова частина, після чого на борту виникла пожежа.

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